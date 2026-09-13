HARKOVSKI UŽARENI OBRUČ PRŽI UKRAJINSKE VOJNIKE: Ruski pukovnik otkrio crnu brojku - Evo koliko je Ukrajinaca likvidirano za 13 dana
VIŠE od 300 ukrajinskih vojnika likvidirano je u obruču u Harkovskoj oblasti od početka septembra, saopštio je komandant 71. gardijske motostreljačke grupacije trupa „Sever“, gardijski pukovnik Roman Škroba.
- Ukupno je od početka meseca, od septembra, u području okruženja uništeno 305 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 12 oklopnih borbenih vozila, 12 pikapova, 13 kvadrocikala i više od 20 kopnenih robotizovanih kompleksa - rekao je Škroba u komentaru Vladimiru Solovjovu za informativni sistem „Vesti“, prenele su RIA Novosti.
On je naveo da je trenutno u obruču blokirano do 10 ukrajinskih bataljona.
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