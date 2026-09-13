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HARKOVSKI UŽARENI OBRUČ PRŽI UKRAJINSKE VOJNIKE: Ruski pukovnik otkrio crnu brojku - Evo koliko je Ukrajinaca likvidirano za 13 dana

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

13. 09. 2026. u 16:30

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VIŠE od 300 ukrajinskih vojnika likvidirano je u obruču u Harkovskoj oblasti od početka septembra, saopštio je komandant 71. gardijske motostreljačke grupacije trupa „Sever“, gardijski pukovnik Roman Škroba.

ХАРКОВСКИ УЖАРЕНИ ОБРУЧ ПРЖИ УКРАЈИНСКЕ ВОЈНИКЕ: Руски пуковник открио црну бројку - Ево колико је Украјинаца ликвидирано за 13 дана

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - Ukupno je od početka meseca, od septembra, u području okruženja uništeno 305 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 12 oklopnih borbenih vozila, 12 pikapova, 13 kvadrocikala i više od 20 kopnenih robotizovanih kompleksa - rekao je Škroba u komentaru Vladimiru Solovjovu za informativni sistem „Vesti“, prenele su RIA Novosti. 

On je naveo da je trenutno u obruču blokirano do 10 ukrajinskih bataljona.

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