VIŠE od 300 ukrajinskih vojnika likvidirano je u obruču u Harkovskoj oblasti od početka septembra, saopštio je komandant 71. gardijske motostreljačke grupacije trupa „Sever“, gardijski pukovnik Roman Škroba.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Ukupno je od početka meseca, od septembra, u području okruženja uništeno 305 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 12 oklopnih borbenih vozila, 12 pikapova, 13 kvadrocikala i više od 20 kopnenih robotizovanih kompleksa - rekao je Škroba u komentaru Vladimiru Solovjovu za informativni sistem „Vesti“, prenele su RIA Novosti.

On je naveo da je trenutno u obruču blokirano do 10 ukrajinskih bataljona.

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