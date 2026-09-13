Šta ovo bi? Rendžers razbio Seltik u najvećoj utakmici škotskog fudbala

OČEKIVALO se mnogo više od utakmice Rendžers - Seltik. Ipak, na terenu su postojali samo "policajci" koji su razbili velikog rivala sa 3:0 u četvrtfinalu Liga kupa Škotske.

FOTO: Tanjug/Andrew Milligan/PA via AP

Izabranivi Dereka Mekinsa su potvrdili dobru formu i upisali su petu vezanu pobedu, a sedmu u poslednjih osam utakmica.

Dva gola za Rendžers postigao je Danijel Nil u 23. i 75. minutu, a jednom se u strelce upisao Kevin Kelsi u 59. minutu.

Srpski fudbaler Vanja Dragojević meč je počeo na klupi za rezerve u ekipi Rendžersa, a u igru je ušao u 85. minutu. Što se tiče drugog našeg igrača, Koste Nedeljkovića, on nije bio u sastavu za utakmicu.

"Policajci" će u polufinalu igrati protiv Aberdina, dok će se u drugom sastati Harts i Hibernijan.

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