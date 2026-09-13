Bivši igrač Zvezde odlučio da igra za Crnu Goru: San je postao stvarnost, veoma sam srećan!
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde, Andrej Đurić odlučio je da nastupa za reprezentaciju Crne Gore. On nije krio sreću zbog toga.
Ovaj 22-godišnjak iz Beograda je standardan u Malemu i to mu je omogućilo da bude na spisku Mirka Vučinića.
- Nema tu šta mnogo da se kaže. San je postao stvarnost. Veoma sam srećan i ostaje da vidimo kako će proći. Crna Gora ima mnogo dobrih štopera, poput Stefana Savića. Svestan sam da sam nov, ali pokušaću da se izborim za minute - rekao je Đurić za švedski "Fotbollskanalen".
Crna Gora igra u C diviziji Lige nacija, a takmičenje počinje utakmicom kod kuće protiv Kipra 25. septembra, potom tri dana kasnije gostuje Jermeniji.
U oktobru se sve nastava. "Sokolovi" 2. oktobra gostuju Letoniji, dok će 5. oktobra dočekati Jermeniju.
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