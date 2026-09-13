U SUSRET PRAZNIKU JEDINSTVA: Mladi iz Republike Srpske u poseti Narodnoj skupštini

U SUSRET Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ugostila je decu iz Republike Srpske i poručila im da se u Beogradu uvek osećaju kao kod kuće.

Foto: Printskrin Instagram/anabrnabic

- U susret Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, prepodne sam provela sa decom iz Republike Srpske u Narodnoj skupštini. Ponosna na ovu inicijativu, koja se održava već petu godinu zaredom i ima za cilj da i kod najmlađih neguje osećaj zajedništva, pripadnosti i ljubavi prema svom narodu. Mladim gostima sam poželela da se osećaju kao kod kuće, jer ovo i jeste njihov dom i šta god neki radili i zagovarali, tako će ostati zauvek - napisala je Ana Brnabić na svom Instagram profilu.