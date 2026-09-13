RIK DONEO ODLUKU: Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pod rednim brojem jedan
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) proglasila je na današnjoj sednici izbornu listu koalicije okupljenje oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.
Lista koja će se nalaziti pod rednim brojem jedan na glasačkom listiću nosi naziv "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a nosilac liste je član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić.
Lista je usvojena sa 13 glasova od prisutnih 14 članova RIK-a, dok jedan nije glasao.
Član RIK-a, Marko Danilović, kazao je da je izbornu listu podnela ovlašćeno lice Darko Glišić, te da je utvrđeno da je ukupno pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi 209.130.
- Smatramo da su se stekli uslovi da RIK proglasi listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za izbore za narodne poslanike. Proverom je utvrđeno da predložena lista ispunjava uslove i priložena je sva zakonom propisana dokumentacija, koja je pravno valjana - kazao je Danilović.
Predstavnici izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predali su juče Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 250 kandidata za narodne poslanike, zajedno s 224.557 prikupljenih potpisa podrške građana.
Potpise podrške za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima raspisanim za 25. oktobar u RIK su doneli predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, zajedno sa članovima te stranke i koalicionim partnerima, među kojima su Ana Brnabić, Darko Glišić, Adrijana Mesarović, Siniša Mali, Miloš Pavlović...
Oni su RIK-u predali dokumentaciju o kandidatima i formulare sa overenim potpisima donetim u 200 kutija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: IDEMO DO POBEDE! Ana Brnabić potpisala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"
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