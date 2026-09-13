Politika

RIK DONEO ODLUKU: Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pod rednim brojem jedan

T.J.

13. 09. 2026. u 15:49

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REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) proglasila je na današnjoj sednici izbornu listu koalicije okupljenje oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

РИК ДОНЕО ОДЛУКУ: Листа Александар Вучић - Уједињена Србија под редним бројем један

Foto: Novosti

Lista koja će se nalaziti pod rednim brojem jedan na glasačkom listiću nosi naziv "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a nosilac liste je član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić.

Lista je usvojena sa 13 glasova od prisutnih 14 članova RIK-a, dok jedan nije glasao.

Član RIK-a, Marko Danilović, kazao je da je izbornu listu podnela ovlašćeno lice Darko Glišić, te da je utvrđeno da je ukupno pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi 209.130.

- Smatramo da su se stekli uslovi da RIK proglasi listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za izbore za narodne poslanike. Proverom je utvrđeno da predložena lista ispunjava uslove i priložena je sva zakonom propisana dokumentacija, koja je pravno valjana - kazao je Danilović.

Predstavnici izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predali su juče Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 250 kandidata za narodne poslanike, zajedno s 224.557 prikupljenih potpisa podrške građana.

Potpise podrške za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima raspisanim za 25. oktobar u RIK su doneli predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, zajedno sa članovima te stranke i koalicionim partnerima, među kojima su Ana Brnabić, Darko Glišić, Adrijana Mesarović, Siniša Mali, Miloš Pavlović...

Oni su RIK-u predali dokumentaciju o kandidatima i formulare sa overenim potpisima donetim u 200 kutija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: IDEMO DO POBEDE! Ana Brnabić potpisala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

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