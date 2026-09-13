"VIŠE PLATE, PENZIJE I MINIMALAC" Brnabić iz Stepojevca: Zaslužujete još bolje

SKUP pod sloganom "Srbija pobeđuje" održan je danas u Stepojevcu, u beogradskoj opštini Lazarevac, a potpredsednica Glavnog odbora i članica Predsedništva Srpske napredne Ana Brnabić zahvalila je građanima te opštine na dolasku i na prikupljanju rekordnog broja potpisa za izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

Brnabić je rekla da ne postoji oblast u kojoj Srbija nije značajno napredovala od 2012. godine, a posebno od 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade.

- Ja se nadam da će ponovo da povede Vladu Republike Srbije - poručila je Brnabić.

Brnabić je okupljenima prenela pozdrave Vučića koji je danas prisustvovao vojnoj vežbi na Pešteru i poručila da Srbija sada ima vojsku koja je jača nego ikada.

- Vojsku koja obezbeđuje našu vojnu neutralnost, vojsku koja obezbeđuje mir i sigurnost svakog građanina Srbije i svakog Srbina gde god on živelo, vojsku koja nije napadačka nego odbrambena, ali vojsku koja garantuje da nikada nigde više naš narod neće doživeti pogrom i etničko čišćenje, vojsku koja može da brani Srbiju i garantuje da se više nikada neće ponoviti 1999. godina i agresija na našu zemlju - rekla je Brnabić.

Ona je takođe istakla da je u prethodnih 14 godina zahvaljujući poverenju građana i radu i viziji Aleksandra Vučića izgrađeno više od 600 kilometara novih autoputeva i brzih saobraćajnica, odnosno više nego u prethodnih 60 godina.

- Izgradili smo prvu brzu prugu u Srbiji, nove kliničke centre i nove bolnice, nove naučno-tehnološke parkove i napravili nove naučne institute. Podigli plate i podigli penzije, podigli minimalac tako da je sada iznad 550 evra. Do kraja ove godine prosečna plata u Srbiji biće 1.200 evra, prosečna penzija 520 evra - i to nije kraj. Vi ste zaslužili mnogo bolje i mi možemo i moramo mnogo više! Zato Srbija ne sme da stane - poručila je Brmabić u govoru.

Skupu su prisustvovali i kandidat za narodnu poslanicu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Dragana Knežević, član Glavnog odbora SNS Marko Stojčić, kao i bivši teniser Janko Tipsarević.

Knežević je u obraćanju zahvalila okupljenima na prisustvu u ime OO SNS Lazarevac, i poručila da njihovo zajedništvo ide u prilog politici koju vodi Vučić.

Stojčić je rekao za Tanjug da je u Stepojevcu kako bi sa sugrađanima, kao aktivista, razgovarao o tome šta su pitanja koja ih muče i o projektima koji se realizuju na teritoriji opštine Lazarevac.

Stojčić je poručio da je neophodno voditi računa o svom glasu, i da svako ima veliki stepen odgovornosti na predstojećom izborima.

- Ne možemo da dozvolimo da poverimo svoj glas nekome ko je neuspeli eksperiment i ne nudi nikakvu politiku - rekao je on.

Stojčić je rekao da nijedna od opozicionih lista ne pominje šta je njihova politika i šta su njihove vrednosti.

- Srpska napredna stranka na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem svakoga dana, ne samo danas, vrlo precizno objašnjava šta su naši planovi, i to dokazuje na terenu otvaranjem autoputeva, rešavanjem velikih problema, izgradnjom objekata - bolnica, škola i svega onoga što građanima čini život boljim - rekao je Stojčić.

Građanima Stepojevca i Lazarevčanima, Stojčić je poručio da uz program SNS-a mogu očekivati da se nastavi povećanje zaposlenosti, kao i rast plata u Lazarevcu. Tipsarević je rekao za Tanjug da je tokom profesionalne karijere imao prilike da putuje širom sveta i da se uverio koliko se promenio način na koji našu zemlju posmatraju u inostranstvu za vreme altuelne vlasti.

- Ja verujem u tu viziju i Srbija to zaslužuje. Samo napred i samo nabolje - poručio je on.