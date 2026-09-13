ŠEŠELJ RAZOTKRIO BLOKADERSKU LISTU: Veliko upozorenje SRS
BLOKADERSKI pokret je na mnogim primerima u poslednjih godinu i po dana pokazao svoj nedemokratski karakter, navodi zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Oni obećavaju progon političkih neistomišljenika ukoliko bi došli na vlast. Oni bi zabranili svoje političke protivnike. Taj komunistički refleks koji ima naša građanska, pod znacima navoda, ili građanistička elita je vidljiv i u tim plenovima i zborovima. Pa videli smo jednog novinara iz Čačka, došlo njih 100 na neki skup ispred Gradske uprave u Čačku i on kaže: „Mi smo imali zbor i smenili smo gradonačelnika, on više nije gradonačelnik.” Mislim, čovek priča ozbiljno o tome, inače reč je o čoveku koji ima 70 godina i dugo je u novinarstvu i svemu tome. Neverovatne stvari - kazao je Šešelj za Informer TV.
Zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj ukazao je na sraman odnos blokaderskog pokreta prema slavnom srpskom generalu Ratku Mladiću.
- Sve te stranke — govorimo o Zeleno-levom frontu, Pokretu slobodnih građana, Ligi socijaldemokrata Vojvodine — to su stranke koje podržavaju blokadersku listu. I to nam mnogo govori o karakteru te liste. Ako su Liga socijaldemokrata Vojvodine, Pokret slobodnih građana, Zeleno-levi front, Demokratska stranka spremni da odustanu od učešća na parlamentarnim ili bilo kojim drugim izborima, spremni su da odustanu od učešća u političkom životu zato što ima neko ko zastupa iste te stavove, ali se veoma vešto prikriva i pretvara, i koji bi, ukoliko bi došao na vlast, sprovodio upravo tu politiku kakva je politika dobro poznata i Demokratske stranke, i Lige socijaldemokrata Vojvodine, i PSG-a, ZLF-a, sve to. Dakle, o tome se radi. Dakle, mi u tome možemo da vidimo karakter te blokaderske liste. Dakle, ukoliko vas podržava Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, ukoliko vas podržava Demokratska stranka, Zeleno-levi front koji je radio to što je radio po pitanju sahrane generala Ratka Mladića, ili Pokret slobodnih građana koji je išao da cepa one plakate Ratka Mladića koje je Srpska radikalna stranka izlepila 11. jula širom Srbije — dakle, to je njihova politika. To znači da su oni spremni, jer ta politika ima supstituciju, ne mora da učestvuje Liga, ne mora da učestvuje Demokratska stranka i Pokret slobodnih građana, ima neko ko će da osvoji mnogo više glasova od nas, a sprovodiće istu tu politiku. To nam najviše govori, u stvari, o karakteru tog pokreta - izjavio je Šešelj.
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