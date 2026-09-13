"OVO NAGOVEŠTAVA NEŠTO MNOGO OZBILJNIJE" Brnabić : Tužilaštvo dokazalo da je na delu bio pokušaj obojene revolucije

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora i članica Predsedništva Srpske napredne Ana Brnabić izjavila je danas u Stepojevcu da je današnje saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kom se navodi da je zvuk navodnog zvučnog topa naknadno montiran na snimke protesta 15. marta 2025. dokaz da je na delu bio pokušaj obojene revolucije i da će se taj pokušaj završiti na izborima.

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ nr

- Mislim da ono što je Tužilaštvo danas saopštilo nagoveštava nešto mnogo ozbiljnije od toga da li je bilo ili nije bilo zvučnog topa, zato što svi znaju da zvučnog topa nije bilo. Svako ko je bio tamo zna da zvučnog topa nije bilo. Međunarodna zajednica zna da zvučnog topa nije bilo. Oni su narativ 'zvučni top' koristili kao i ovaj Pegasus softver, dakle to je sve bio deo narativa kako bi se napala Srbija, kako bi se destabilizovala Srbija i kako bi se dovelo do građanskih sukoba - istakla je ona.

U izjavi za medije na skupu "Ujedinjena Srbija" u Stepojevcu Brnabić je rekla i da je jedan od ciljeva narativa o zvučnom topu bilo dehumanizovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ali ono što je danas pokazalo Više javno tužilaštvo u Beogradu to je da su oni, makar što se mene tiče, kada pročitate to saopštenje i pogledate sve dokaze koje su objavili, u stvari dokazali i pokazali da je na delu bio pokušaj obojene revolucije - rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da se u saopštenju VJT navodi da je zvuk huka montiran na originalni snimak na kome se taj huk ne čuje.

- Oni su pravili psihološku operaciju protiv našeg naroda i svih naših građana. To je dokaz da je na delu bila obojena revolucija i da taj pokušaj obojene revolucije još uvek traje - istakla je Brnabić.

Taj pokušaj, kako je ocenila, završiće kada se završe izbori i većinska Srbija kaže ko želi da vodi Srbiju u budućnosti.

- Ako kažu da je to takozvana studentsko-blokaderska lista, mi ćemo prihvatiti taj poraz kao što je Aleksandar Vučić rekao. Ali onda znajte da je pobedila obojena revolucija i da Srbija više nije samostalna, nezavisna i suverena država. Ako pobedi Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija, onda znajte da će Srbija nastaviti da bude samostalna i suverena i da će nastaviti da jača - poručila je ona.

Na konstataciju novinara da se zagovornici narativa o zvučnom topu nalaze u Hrvatskoj, koja ih ne isporučuje Srbiji, Brnabić je rekla da oni nemaju nikakvu nameru da u svojoj zemlji učestvuju u pravičnom i transparentnom suđenju.

- Ne samo da ih Hrvatska ne isporučuje Srbiji, oni nemaju nikakvu želju i nikakvu nameru da dođu u svoju zemlju i da pred licem pravde, sa svim medijima koji bi to pratili - i ovh koji podržavaju blokadersko-studentski pokret i međunarodni mediji - da pokažu u jednom pravičnom suđenju - zato što bi bilo potpuno transparentno - da oni to nisu radili - rekla je Brnabić.

Umesto toga, navela je da oni protiv kojih se vodi postupak u vezi sa slučajem "Zvučni top" čekaju promenu vlasti.

- Čekaju da Srbija, ukoliko blokadersko-studentska lista pobedi, postane kolonija i da onda dođu iz Hrvatske u kojoj ne smetaju ni Tompson, ni pokliči 'za dom spremni'. To im je valjda vladavina prava i demokratija - rekla je Brnabić.