Kakva dominacija: Elena Ribakina stala rame uz rame sa legendarnom Štefi Graf
ELENA Ribakina osvojila je US open i uradila nešto što je pošlo za rukom samo legendarnoj Štefi Graf.
Od kad je VTA lista prvi put objavljena 1975. godine, Kazahstanka je tek druga teniserka koja je savladala prvu igračicu sveta u više grend slem finala tokom jedne sezone.
Pre Elene Ribakine je to samo uradila čuvena Nemica na Rolan Garosu i US openu 1995. godine.
Kazahstanki je ovo treća grend slem titula. Kad su najveći turniri u pitanju, nedostaje joj još samo trofej sa Rolan Garosa, gde je u dva navrata igrala u četvrtfinalu.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Ružne scene na US openu! Sabalenka pobesnela, divljala po svlačionici, navijači ogorčeni
13. 09. 2026. u 08:14
Bruka i sramota: Sabalenka "poludela", opsovala snimatelja
13. 09. 2026. u 08:27
Otac mu legenda Partizana, on dao dva gola za dva minuta i spasio Milan velike bruke
13. 09. 2026. u 08:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)