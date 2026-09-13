Kakva dominacija: Elena Ribakina stala rame uz rame sa legendarnom Štefi Graf

ELENA Ribakina osvojila je US open i uradila nešto što je pošlo za rukom samo legendarnoj Štefi Graf.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Od kad je VTA lista prvi put objavljena 1975. godine, Kazahstanka je tek druga teniserka koja je savladala prvu igračicu sveta u više grend slem finala tokom jedne sezone.

Pre Elene Ribakine je to samo uradila čuvena Nemica na Rolan Garosu i US openu 1995. godine.

2 - Since the WTA rankings were first published in 1975, Elena Rybakina is just the second player to defeat the World No. 1 in multiple Grand Slam finals in a season, after Steffi Graf (Roland Garros and US Open) in 1995. Coronation.#USOpen | @usopen @WTA pic.twitter.com/TJCnbe7NFC — OptaAce (@OptaAce) September 12, 2026

Kazahstanki je ovo treća grend slem titula. Kad su najveći turniri u pitanju, nedostaje joj još samo trofej sa Rolan Garosa, gde je u dva navrata igrala u četvrtfinalu.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića