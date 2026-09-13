Tenis

Kakva dominacija: Elena Ribakina stala rame uz rame sa legendarnom Štefi Graf

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 09. 2026. u 13:35

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ELENA Ribakina osvojila je US open i uradila nešto što je pošlo za rukom samo legendarnoj Štefi Graf.

Каква доминација: Елена Рибакина стала раме уз раме са легендарном Штефи Граф

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Od kad je VTA lista prvi put objavljena 1975. godine, Kazahstanka je tek druga teniserka koja je savladala prvu igračicu sveta u više grend slem finala tokom jedne sezone.

Pre Elene Ribakine je to samo uradila čuvena Nemica na Rolan Garosu i US openu 1995. godine. 

Kazahstanki je ovo treća grend slem titula. Kad su najveći turniri u pitanju, nedostaje joj još samo trofej sa Rolan Garosa, gde je u dva navrata igrala u četvrtfinalu.

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