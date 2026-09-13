Fudbal

Ni trojica mu ne mogu ništa: Pogledajte magiju srpskog reprezentativca i kako je ponizio rivale

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2026. u 14:13 >> 14:15

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Atalanta je juče poražena u Seriji A od Kaljarija 1:2, a o jednom potezu srpskog fudbalera Lazara Samardžića se priča.

Ни тројица му не могу ништа: Погледајте магију српског репрезентативца и како је понизио ривале

Foto AP

Vezista je u porazu svog tima mogao da izraste u heroja, ali je pokazao još jednom zbog čega se Evropa interesuje za njega. 

U jednom napadu uzeo je loptu i pokazao zavidnu kontrolu, podsetio je na čuvenog Ronalda. Provozao je na ringišpilu trojicu igrača gostujućeg tima. 

Potom je špicem kopačke poslao loptu ka golu, ali je lopta prošla tik uz stativu. 

Serija A je njegov potez objavila na društvenim mrežama uz opis "Poezija u pokretu". Pogledajte šta je uspeo da uradi naš reprezentativac: 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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