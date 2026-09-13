Ni trojica mu ne mogu ništa: Pogledajte magiju srpskog reprezentativca i kako je ponizio rivale

Atalanta je juče poražena u Seriji A od Kaljarija 1:2, a o jednom potezu srpskog fudbalera Lazara Samardžića se priča.

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Vezista je u porazu svog tima mogao da izraste u heroja, ali je pokazao još jednom zbog čega se Evropa interesuje za njega.

U jednom napadu uzeo je loptu i pokazao zavidnu kontrolu, podsetio je na čuvenog Ronalda. Provozao je na ringišpilu trojicu igrača gostujućeg tima.

Potom je špicem kopačke poslao loptu ka golu, ali je lopta prošla tik uz stativu.

Serija A je njegov potez objavila na društvenim mrežama uz opis "Poezija u pokretu". Pogledajte šta je uspeo da uradi naš reprezentativac:

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