Derbi devetog kola Superlige Srbije igra se u Humskoj, a ulaz je besplatan.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

PARTIZAN - VOJVODINA 0:2 (0:2)

STRELAC: Kolarević 17, 34. Stadion: Partizana. Sudija: Pavle Ilić (Kragujevac). Žuti kartoni: Lima, Zubairu, Aleksić - Zukić, Kolarević, Nikolić.

PARTIZAN: Krunić - Milić - Simić (45. Samson), Lima, Petrović - Baba, Aleksić - Čumić, Miladinović, Zubairu - Že (45. Kojzek).

VOJVODINA: Rosić - Nikolić, Mašović, Suč, Sukačev - Petrović, Kokanović - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović.

TOK MEČA

Završeno je prvo poluvreme u Humskoj!

Još tri minuta sudijske nadoknade.

45. minut - Ilić pravi dvostruku promenu: Erik Kojzek u igri umesto Žea, Simića je zamenio Samson.

41. minut - Ulazimo u finiš prvog poluvremena, Partizan potpuno bezopasan po Rosićev gol. Razmahao se Pavle Ilić i podelio sedam žutih kartona dosad, poslednji je dobio Lazar Nikolić iz Vojvodine.

36. minut - Sada žuti karton i za Milana Aleksića, posle faula nad Njegošem Petrovićem, bivšim fudbalerom Crvene zvezde.

34. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Milan Kolarević razbija Partizan, njegov drugi gol na utakmici, Novosađani dupliraju prednost. Prihvatio je posle greške Milića u duelu sa Mulahusejnovićem i rutinski izvršio realizaciju 0:2!

33. minut - Pokušao je prvi put Sukačev, lopta je pogodila Zukića u šesnaestercu, dobila se napadaču Vojvodine koji se ponovo odlučio na udarac odbranio je Krunić!

30. minut - Partizan izgleda bezidejno u završnici.

23. minut - Zubairu se takođe našao u beležnici.

19. minut - Žuti karton za strelca gola Kolarevića, posle oštrog starta nad Milićem, a potom i za Limu u Partizanu.

17. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Vodi Vojvodina, strelac je Milan Kolarević, kakav šok u Humskoj! Šutirao je fudbaler Novosađana, lopta pogodila nekog na putu do mreže, prevarila Krunića i završila iza njegovih leđa - 0:1!

13. minut - Sjajan prodor Stefana Petrovića i dodavanje za Žea u šesnaestercu, petljao je Brazilac i bio izblokiran.

9. minut - Brutalan start kapitena Vojvodine Dejana Zukića nad Čumićem, prvi žuti karton pokazao je sudija Ilić.

5. minut - PRETI VOJVODINA! Simić je izblokirao udarac Petrovića iz blizine, kolosalna šansa za Novosađane!

3. minut - Agilan je Že od starta, sada je iznudio korner. Izveo ga je Aleksić, odbitak prihvatio Petrović, ali je izblokiran levi bek domaćih. Potom pokušaj i kapitena Nikole Simića, odbranio je Rosić njegov šut glavom sa "bele tačke".

2. minut - ŠANSA! Partizan prvi preti, udarac Žea, brani Rosić. Brazilac je prošle nedelje postigao najbrži gol u istoriji večitih derbija, posle samo 48 sekundi zatresao je mrežu Mateusa, golmana Crvene zvezde.

1. minut - Počeo je derbi u Humskoj!

PRE UTAKMICE

Pre početka susreta, minut ćutanja, za tragično preminulog nekadašnjeg fudbalera Partizana, Ajazdina Nuhija.

17.00 - Uskoro počinje meč u Humskoj!

16.40 - Ono što su oba kluba morala nezadovoljno da prihvate, jeste izbor sudije u ovom okršaju. To je Kragujevčanin Pavle Ilić, na koga su iz "parnog valjka", ali i iz redova "lala" imali više puta prethodnih sezona žestoke primedbe na arbitražu.

Zanimljivo da je rival u obe utakmice bila Crvena zvezda, Vojvodina je tada poražena u finalu Kupa Srbije, a Partizan u Večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić".

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

"Grobari" sigurno nevoljno pamte podatak da je klub iz Humske, kada mu je Ilić delio pravdu, gubio šest od deset mečeva. Sa Kragujevčaninom, novosadska "stara dama" ima skor šest pobeda, jedan remi i dva poraza.

16.34 - Kao što rekosmo, prethodne sezone, beogradski crno-beli i novosadski crveno beli su tri puta odmerili megdane. U Humskoj je bilo 1:0 za domaćina, a onda dva meča "lala" bez poraza u Novom Sadu (0:0 i 3:0).

16.19 - Kapiten Vojvodine, Dejan Zukić, ne boji se Partizana:

"Vojvodina se za svaku utakmicu sprema maksimalno i Vojvodina uvek ide na pobedu. Idemo u Beograd da damo sve od sebe i da pokušamo da osvojimo tri boda" poručio je Zukić.

FOTO: M. Vukadinović

16.10 - Izašle su postave, a šef struke crno-belih odlučio je da od prvog minuta na teren pošalje Ibrahima Zubairua, dok je na klupi ostao Demba Sek. Kod gostiju bez većih promena.

15.59 - Podsetimo se šta je trener Partizana, Saša Ilić, izjavio u najavi ovog meča:

"Oni su ekipa koja beleži izuzetne rezultate u poslednje vreme, ima pojedince koji jednim potezom mogu da reše utakmicu, izuzetno su stabilni u odbrani. Vojvodina može da ugrozi ako joj daš prostor, imaju Zukića koji je postigao nekoliko golova u poslednje vreme. Biće teška utakmica, ali igramo na našem stadionu pred navijačima. Moramo da idemo na tri boda", rekao je Ilić.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

On je naveo da je njegova ekipa bolje izgledala u poslednje tri utakmice, ali da rezultati nisu to ispratili.

"Moramo da ponovimo energiju i želju, nadam se da će biti dosta ljudi koji će nam dati podršku i uz njihovu pomoć da dođemo do pobede. U Partizanu je stalno biti ili ne biti, zavisi kako se gleda. Jeste bitna utakmica, ali nije najbitnija, prvenstvo je dugo, ima još dosta do kraja. Vojvodina je ove godine dovela veliki broj kvalitetnih igrača, promeili su trenera. Marko Savić je promenio sistem rada i to se vidi kroz rezultate", kaže trener Partizana.

- Dobar dan i dobrodošli na lajv blog posvećen prenosu derbija devete runde superligaškog takmičenja.

UVOD

Posle poraza u 180. Večitom derbiju, crno-beli dočekuju "lale" u derbiju devete runde srpske fudbalske elite.

Izabranici Saše Ilića su u krajnje neprijatnom položaju, jer su po eliminaciji iz plej-ofa za Ligu Evrope od španskog Hetafea, doživeli novi neuspeh u domaćem prvenstvu, čime su dospeli tek na 12. mesto, sa samo sedam bodova.

Ispod "parnog valjka" su ostali jedino niški Radnički i "fenjerap" Zemun, pošto ih je Mačva preskočila na tabeli. Ipak, Šapčani imaju i dve utakmice više od Beograđana, tako da bi trebalo očekivati da se tim iz Humske vrati iznad "provincijskog Urugvaja".

N.Mihajlović

S druge strane, Vojvodina igra sjajno ove jeseni. Novosađani su maksimalni, jer u poslednja tri kola imaju isti broj pobeda. Vezali su minimalne trijumfe nad Zemuncima i Pančevcima (po 1:0), dok su deklasirali Čukarički na Banovom brdu sa 5:0.

Ekipa sa "Karađorđa" ima 18 bodova, samo jedan manje od šampiona Crvene zvezde, ali i utakmicu više u odnosu na tim sa Marakane.

Novosađani mogu da se pohvale kako dva poslednja superligaška meča u ovoj godini nisu izgubili od Partizana. U aprilu je bilo 0:0, dok su u martu, takođe, pred svojim navijačima slavili čak 3:0, golovima Savićevića, Veličkovića i Merija.

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