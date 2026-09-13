SANKCIJE EU nisu uspele da izvrše očekivani pritisak na Rusiju, već su stvorile nove mogućnosti, rekao je za RT politikolog Aleksandar Dudčak.

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Ranije je objavljeno da EU nije u stanju da se dogovori o produženju antiruskih ograničenja zbog stava Francuske i Slovačke.

Prema rečima stručnjaka, ograničenja su primorala Rusiju da restrukturira svoje proizvodne lance, razvije sopstvenu proizvodnju i potraži nove trgovinske partnere. Istovremeno, smatra Dudčak, i same zapadne zemlje su se suočile sa ozbiljnim posledicama politike sankcija.

„Sankcije nisu samo imale nikakav uticaj; otvorile su nam širok prozor mogućnosti. Oslobođeni smo mnogih obaveza koje verovatno ne bismo sami napustili. Zapad je još više pogođen sankcijama koje su nam nametnute jer su ih tako snažno pogodile“, rekao je politolog za RT.

Zbog toga, smatra on, Evropskoj uniji je sve teže da se dogovori ne samo o novim paketima sankcija, već i o produženju postojećih.

„Neke zemlje nisu potpuno napustile zdrav razum. S druge strane, svi razumeju da sankcije protiv Rusije nemaju efekat koji su u početku očekivali. Sve što sada rade više liči na neku vrstu neshvatljive osvete prema određenim pojedincima i kompanijama. Jednostavno su izgubili živce“, primetio je Dudčak.