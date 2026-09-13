Učenik je nadmašio učitelja: Legendarni evropski trener u NBA ligi
Iskusni italijanski stručnjak Etore Mesina na pragu je povratka na najjaču košarkašku pozornicu sveta!
Prema saznanjima ugledne italijanske "Republike", trofejni trener uskoro bi trebalo da zvanično pojača Atlanta Hokse, gde ga čeka uloga stručnog savetnika i ponovna saradnja sa prvim trenerom Kvinom Snajderom.
Za razliku od pređašnjih epizoda na tlu SAD, kada je radio kao asistent na klupi Los Anđeles Lejkersa i San Antonio Sparsa, nova funkcija neće zahtevati njegov konstantan boravak u Americi. To će prekaljenom strategu omogućiti da paralelno nastavi sa radom kao stručni konsultant i TV analitičar na kanalu "Sky Sport".
Ovaj angažman ujedno predstavlja i obnovu uspešnog partnerstva sa Snajderom, koji je nekada bio upravo Mesinin pomoćnik dok je Italijan predvodio moskovski CSKA.
Odlazak preko Bare označava potpuno novo poglavlje za 66-godišnjeg stručnjaka nakon sedmogodišnje ere na čelu Olimpije iz Milana.
Tokom boravka u Milanu, Mesina je klubu doneo tri nacionalne titule, dva Kupa i tri Superkupa Italije, uz plasman na Fajnal-for Evrolige 2021. godine. On je trenersku klupu "Manekena" napustio krajem 2025. godine, dok je operativnu funkciju u upravi kluba obavljao sve do juna ove godine.
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