Učenik je nadmašio učitelja: Legendarni evropski trener u NBA ligi

Iskusni italijanski stručnjak Etore Mesina na pragu je povratka na najjaču košarkašku pozornicu sveta!

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Prema saznanjima ugledne italijanske "Republike", trofejni trener uskoro bi trebalo da zvanično pojača Atlanta Hokse, gde ga čeka uloga stručnog savetnika i ponovna saradnja sa prvim trenerom Kvinom Snajderom.

Za razliku od pređašnjih epizoda na tlu SAD, kada je radio kao asistent na klupi Los Anđeles Lejkersa i San Antonio Sparsa, nova funkcija neće zahtevati njegov konstantan boravak u Americi. To će prekaljenom strategu omogućiti da paralelno nastavi sa radom kao stručni konsultant i TV analitičar na kanalu "Sky Sport".

Ovaj angažman ujedno predstavlja i obnovu uspešnog partnerstva sa Snajderom, koji je nekada bio upravo Mesinin pomoćnik dok je Italijan predvodio moskovski CSKA.

Odlazak preko Bare označava potpuno novo poglavlje za 66-godišnjeg stručnjaka nakon sedmogodišnje ere na čelu Olimpije iz Milana.

Tokom boravka u Milanu, Mesina je klubu doneo tri nacionalne titule, dva Kupa i tri Superkupa Italije, uz plasman na Fajnal-for Evrolige 2021. godine. On je trenersku klupu "Manekena" napustio krajem 2025. godine, dok je operativnu funkciju u upravi kluba obavljao sve do juna ove godine.