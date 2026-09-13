"Ponaša se kao da sam ci***in": Srbin opleo po Macariju, trese se cela Grčka

Trener Artemitosa Dušan Kerkez podigao je veliku prašinu u tamošnjoj javnosti nakon utakmice sa Iraklisom (1:1), ponajviše zbog komentara o Valteru Macariju.

FOTO: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Kako tvrdi bivši trener Čukaričkog trener Atromitosa, odbio je rukovanje. Nakon poslednjeg zvižduka pokušao je Dušan Kerkez da pozdravi italijanskog trenera, ali mu ovaj nije uzvratio, što je izazvalo njegovu burnu reakciju.

- Trener Iraklisa je veoma dobar trener. Ali, posle utakmice sam otišao da se rukujem s njim, a on nije hteo da se rukuje sa mnom, kao da sam ciga*in. Neverovatno! Da li je on primer za nas mlađe? Možda ima deset trofeja, ali za mene je nula. To je problem u našem poslu. Nisam želeo ovo da kažem, ali moram. Mendilibar nije znao engleski, ali je bio gospodin. Uvek je dolazio sa poštovanjem - rekao je Kerkez posle utakmice, prenosi grčki portal Sport24.

Srpski trener je potom jasno poručio da trener Iraklisan od njega nema nikakvo poštovanje.

- Viče li na sudiju? Stalno je reagovao, umesto da sa 65 godina daje primer. Na sve to, na klupi ima cigarete. Mi nismo mogli da ih koristimo u restoranu, a on može da ih drži na klupi. Zar delegat i sudije to ne vide? Poštujem Iraklis, to je klub sa istorijom, ali njihov trener od mene nema nikakvo poštovanje - završio je Kerkez.

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