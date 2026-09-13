Real rešava goruće pitanje: Kurtoa je na potezu...
Belgijski golman Tibo Kurtoa pregovara sa rukovodstvom fudbalskog kluba Realo o novom ugovoru, prenose danas španski mediji.
Španski As navodi da su predstavnici Reala i menadžeri belgijskog golmana u julu počeli pregovore, a sada se nalaze na pragu dogovora o produženju saradnje do 30. juna 2028. godine.
"Real je ovog puta odlučio da ne čeka završnicu sezone kada su u pitanju pregovori o produženju ugovora sa iskusnijim fudbalerima. Analiza tržišta je pokazala da za madridski klub u ovom trenutku ne postoji bolja alternativa, a sve dok Kurtoa brani na sadašnjem nivou. U Realu su uvereni da na golu imaju najboljeg golmana na svetu. Njegove odbrane, kao na nedavnoj utakmici protiv Intera, samo su potvrda takvog statusa", navodi se u tekstu.
Kurtoa (34) ima ugovor sa Realom do 30. juna 2027. On je u madridski klub stigao 2018. godine, a za Real je do sada branio na ukupno 339 mečeva.
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