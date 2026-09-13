Fudbal

Real rešava goruće pitanje: Kurtoa je na potezu...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2026. u 12:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Belgijski golman Tibo Kurtoa pregovara sa rukovodstvom fudbalskog kluba Realo o novom ugovoru, prenose danas španski mediji.

Реал решава горуће питање: Куртоа је на потезу...

Photo: ALEX LIVESEY / AFP / Profimedia

Španski As navodi da su predstavnici Reala i menadžeri belgijskog golmana u julu počeli pregovore, a sada se nalaze na pragu dogovora o produženju saradnje do 30. juna 2028. godine.

"Real je ovog puta odlučio da ne čeka završnicu sezone kada su u pitanju pregovori o produženju ugovora sa iskusnijim fudbalerima. Analiza tržišta je pokazala da za madridski klub u ovom trenutku ne postoji bolja alternativa, a sve dok Kurtoa brani na sadašnjem nivou. U Realu su uvereni da na golu imaju najboljeg golmana na svetu. Njegove odbrane, kao na nedavnoj utakmici protiv Intera, samo su potvrda takvog statusa", navodi se u tekstu.

Kurtoa (34) ima ugovor sa Realom do 30. juna 2027. On je u madridski klub stigao 2018. godine, a za Real je do sada branio na ukupno 339 mečeva.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?