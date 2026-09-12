Svet

KAPITULACIJA UKRAJINE ZAKAZANA ZA OKTOBAR: Procurela informacija iz kabineta Zelenskog, evo za šta se Kijev sprema

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

12. 09. 2026. u 22:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KIJEV se sprema za novu rundu mirovnih pregovora u oktobru, navodno uz učešće Rusije i SAD, prenosi ukrajinski portal „Novosti.live“, pozivajući se na šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Kirila Budanova*.

КАПИТУЛАЦИЈА УКРАЈИНЕ ЗАКАЗАНА ЗА ОКТОБАР: Процурела информација из кабинета Зеленског, ево за шта се Кијев спрема

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

 - Ukrajina se sprema za novu rundu mirovnih pregovora u oktobru - navodi se u objavi na Telegram kanalu ovog portala.

Tvrdi se da je reč o trojnom formatu u kojem bi učestvovale Ukrajina, SAD i Rusija. Prema informacijama portala, Budanov* je to potvrdio u razgovoru sa novinarima.

Na brifingu za novinare uoči samita BRIKS-a, koji je organizovao „Sputnjik“, portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija neprestano spremna da postigne mir u Ukrajini.

Prema Peskovljevim rečima, rešavanje sukoba zavisi od Kijeva.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AL KAIDA OBUČAVA NOVU GENERACIJU TERORISTA, MASA KAMPOVA OTKRIVENA U AVGANISTANU: SAD u panici, svi strahu od novog 11. septembra
Svet

0 2

AL KAIDA OBUČAVA NOVU GENERACIJU TERORISTA, MASA KAMPOVA OTKRIVENA U AVGANISTANU: SAD u panici, svi strahu od novog "11. septembra"

ISLAMISTIČKA teroristička mreža Al Kaida ponovo je uspostavila najmanje osam kampova za obuku u Avganistanu tokom prethodne tri godine, koristeći povratak talibana na vlast i bezbednosni vakuum nastao povlačenjem američkih snaga 2021. godine, navode američki i zapadni obaveštajni zvaničnici i Ujedinjene nacije za Vašington post (WP).

12. 09. 2026. u 21:22

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?