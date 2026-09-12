KIJEV se sprema za novu rundu mirovnih pregovora u oktobru, navodno uz učešće Rusije i SAD, prenosi ukrajinski portal „Novosti.live“, pozivajući se na šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Kirila Budanova*.

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

- Ukrajina se sprema za novu rundu mirovnih pregovora u oktobru - navodi se u objavi na Telegram kanalu ovog portala.

Tvrdi se da je reč o trojnom formatu u kojem bi učestvovale Ukrajina, SAD i Rusija. Prema informacijama portala, Budanov* je to potvrdio u razgovoru sa novinarima.

Na brifingu za novinare uoči samita BRIKS-a, koji je organizovao „Sputnjik“, portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija neprestano spremna da postigne mir u Ukrajini.

Prema Peskovljevim rečima, rešavanje sukoba zavisi od Kijeva.

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