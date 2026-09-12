KAPITULACIJA UKRAJINE ZAKAZANA ZA OKTOBAR: Procurela informacija iz kabineta Zelenskog, evo za šta se Kijev sprema
KIJEV se sprema za novu rundu mirovnih pregovora u oktobru, navodno uz učešće Rusije i SAD, prenosi ukrajinski portal „Novosti.live“, pozivajući se na šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Kirila Budanova*.
- Ukrajina se sprema za novu rundu mirovnih pregovora u oktobru - navodi se u objavi na Telegram kanalu ovog portala.
Tvrdi se da je reč o trojnom formatu u kojem bi učestvovale Ukrajina, SAD i Rusija. Prema informacijama portala, Budanov* je to potvrdio u razgovoru sa novinarima.
Na brifingu za novinare uoči samita BRIKS-a, koji je organizovao „Sputnjik“, portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija neprestano spremna da postigne mir u Ukrajini.
Prema Peskovljevim rečima, rešavanje sukoba zavisi od Kijeva.
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