MERCU SE OZBILJNO DRMA FOTELJA: Čak 78 odsto Nemaca ne želi ga za kancelara
VELIKA većina ljudi u Nemačkoj ne misli da je kancelar Fridrih Merc prava osoba za tu funkciju, prema rezultatima ankete objavljene danas.
Ukupno 78 odsto učesnika u onlajn anketi instituta javnog mnjenja INSA za tabloid Bild odgovorilo je sa „ne“ na pitanje: - Da li je Fridrih Merc (još uvek) prava osoba za kancelara?
Samo 14 odsto ispitanika je reklo „da“, dok osam odsto nije odgovorilo.
Rezultati ankete navodno ukazuju na pad podrške Mercu od sredine prošle godine. U to vreme, više od 30 odsto ispitanika je i dalje bilo zadovoljno njegovim radom.
Nepopularan čak i među konzervativnim biračima
Merc, koji predvodi konzervativnu Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU), koja je u koaliciji sa svojom bavarskom sestrinskom strankom Hrišćansko-socijalnom unijom (CSU) i Socijaldemokratskom partijom (SPD), nepopularan je čak ni među konzervativcima.
Od glasača CDU koji su odgovorili na anketu, 58 odsto je reklo da Merc nije prava osoba za taj posao, dok je 36 odsto reklo da jeste.
Mnogi odbacuju zaštitni zid protiv AfD-a
Kada je reč o stavovima prema krajnje desničarskoj Alternativi za Nemačku (AfD), ispitanici su pokazali malo razumevanja za takozvani zaštitni zid, princip prema kojem mnoge stranke odbacuju svaku saradnju sa AfD-om.
Skoro svaka druga osoba (46 odsto) ne smatra zaštitni zid odgovarajućom politikom, dok svaka treća osoba i dalje podržava tu metodu.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
AFD TRESE NEMAČKU: Mercova strategija doživela potpuni krah
12. 09. 2026. u 20:50
VELIKA CENA ANTIRUSKE POLITIKE: Nemačka potrošila više od 50 zbog energetske krize
12. 09. 2026. u 21:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)