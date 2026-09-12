MERCU SE OZBILJNO DRMA FOTELJA: Čak 78 odsto Nemaca ne želi ga za kancelara

VELIKA većina ljudi u Nemačkoj ne misli da je kancelar Fridrih Merc prava osoba za tu funkciju, prema rezultatima ankete objavljene danas.

foto: Michael Brandt / AFP / Profimedia

Ukupno 78 odsto učesnika u onlajn anketi instituta javnog mnjenja INSA za tabloid Bild odgovorilo je sa „ne“ na pitanje: - Da li je Fridrih Merc (još uvek) prava osoba za kancelara?

Samo 14 odsto ispitanika je reklo „da“, dok osam odsto nije odgovorilo.

Rezultati ankete navodno ukazuju na pad podrške Mercu od sredine prošle godine. U to vreme, više od 30 odsto ispitanika je i dalje bilo zadovoljno njegovim radom.

Nepopularan čak i među konzervativnim biračima

Merc, koji predvodi konzervativnu Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU), koja je u koaliciji sa svojom bavarskom sestrinskom strankom Hrišćansko-socijalnom unijom (CSU) i Socijaldemokratskom partijom (SPD), nepopularan je čak ni među konzervativcima.

Od glasača CDU koji su odgovorili na anketu, 58 odsto je reklo da Merc nije prava osoba za taj posao, dok je 36 odsto reklo da jeste.

Mnogi odbacuju zaštitni zid protiv AfD-a

Kada je reč o stavovima prema krajnje desničarskoj Alternativi za Nemačku (AfD), ispitanici su pokazali malo razumevanja za takozvani zaštitni zid, princip prema kojem mnoge stranke odbacuju svaku saradnju sa AfD-om.

Skoro svaka druga osoba (46 odsto) ne smatra zaštitni zid odgovarajućom politikom, dok svaka treća osoba i dalje podržava tu metodu.

(Indeks.hr)

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