Partizan već prežaljen: Crno-belima se loše piše!
Iako je odigrano samo jedno kolo najelitnijeg evropskog takmičenja.
Uspeli su rukometaši Partizana da posle 13 godina izbore plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Međutim, crno-beli su neslavno startovali u elitnom rangu, jer su ubedljivo poraženi od Fikse Berlina rezultatom 33:44.
Evropski vicešampion nije imao milosti u Beogradu, pa se sada četi Raula Gonzalesa daju veoma male šanse da naprave čudo i osvoje pehar.
Prema statističkoj projekciji portala "Apskil hendbol", Partizan ima svega 0,07 odsto šanse da postane prvak Starog kontinenta.
Klub iz Humske se tako nalazu u društvu nekolicine ekipa kojima su takođe date minimalne šanse za osvajanje trofeja, pošto isti procenat imaju: Zagreb, slovenačko Celje, Vardar iz Skoplja, Kolštad i Porto, sa kojim će Beograđani igrati u 2. kolu.
Nešto veće, ali i dalje veoma male šanse imaju Krins iz Lucerna, Kristijanštad, Sanderborg i Dinamo iz Bukurešta, kojima je projektovano 0,09 odsto. Melsungen ima 0,4, Visla iz Plocka 0,5, a GOG 0,6 odsto.
Kada su u pitanju favoriti, Magdeburg je na vrhu liste. Fikse Berlin i Barselona imaju po 15,1 odsto, dok je Vesprem na 18,4 odsto. Danski Olborg ima 9,5 odsto, a među ekipama sa nešto većim procentima nalaze se i nemački Kil, francuski Nant, mađarski Pik Seged i još jedan francuski predstavnik, ekipa Monpeljea.
Partizan će u sledećem kolu gostovati Portu, a taj meč je na programu 17. septembra.
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