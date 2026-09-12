Radnički razbio Mladost: Kragujevčani brojali do pet i nastavili sjajnu seriju

RADNIČKI iz Kragujevca razbio je lučansku Mladost sa 5:0 u 9. kolu Superlige Srbije na "Čika Dači".

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Već posle 10 minuta bilo je jasno da se gosti neće dobro provesti, pošto je tad na semaforu stajalo 2:0.

Izabranici Feđe Dudića su do prednosti došli u 6. minutu, a strelac je bio Isa Ba. Vođstvo je u 10. minutu povećao Mohamed Sise.

U idealnom trenutku je Radnički postigao treći gol. Igrao se drugi minut nadoknade prvog poluvremena kad je Nemanja Glavčić dao pogodak.

Kragujevčani su u drugom delu susreta još dva puta naterali Sašu Stamenkovića da izvadi loptu iz mreže. Strelci su bili David Buhta u 65. i Jovan Živković u 84. minutu.

Ekipa sa "Čika Dače" je u seriji od šest utakmica bez poraza. U tom nizu ima četiri trijumfa i dva remija.

Radnički je trenutno treći na tabeli Superlige Srbije sa 14 bodova, Mladost je na poziciji pet sa 13.

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