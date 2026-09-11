Fudbal

Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije

Filip Milošević

11. 09. 2026. u 12:43

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Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.

Србију чека лига нација: Ево колико костају улазнице за мечеве против Грчке и Холандије

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

„Orlovi“ će najpre 24. septembra dočekati Grčku, a samo tri dana kasnije, 27. septembra, Holandiju. Za navijače koji žele da budu uz reprezentaciju na obe utakmice obezbeđeni su paketi po povoljnijim cenama.

CENE POJEDINAČNIH ULAZNICA (RSD):

Zapad – 2.000
Istok – 1.800
Sever – 1.200
Jug – 1.200
„Siniša Mihajlović“ – 3.500
VIP (1, 2 i Galerija) – 12.000

Važna napomena: za utakmicu Srbija – Grčka ulaznice za južnu tribinu neće biti u prodaji.

CENE PAKETA ZA UTAKMICE PROTIV GRČKE I HOLANDIJE:

Zapad – 3.000
Istok – 2.800
Sever – 1.800
„Siniša Mihajlović“ – 5.600
VIP (1, 2 i Galerija) – 20.000

Prodaja pojedinačnih ulaznica i paketa za dve utakmice počinje 11. septembra putem sajta iTicket.rs, dok će od 17. septembra ulaznice biti dostupne i na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“.

Podsećamo da su od 1. septembra u prodaji i paketi ulaznica za sve tri utakmice Srbije na domaćem terenu u ovom ciklusu Lige nacija, protiv Grčke (24. septembar), Holandije (27. septembar) i Nemačke (13. novembar).

Cene paketa za sve tri utakmice iznose: Sever 2.700, Istok 4.200, Zapad 4.500, „Siniša Mihajlović“ 8.400 i VIP (1, 2 i Galerija) 30.000 RSD.

Na jednu ličnu kartu ili pasoš moguće je kupiti najviše dve ulaznice.

Pred Srbijom su tri velika izazova u elitnoj, A diviziji UEFA Lige nacija, a septembarski dueli sa Grčkom i Holandijom prilika su da „Orlovi“ novi ciklus pred svojim navijačima započnu uz snažnu podršku sa tribina stadiona „Rajko Mitić“.

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