Fudbal

Vređala Beograd i Srbiju, naterala muža da ode iz Zvezde, danas uživa u luksuzu i putovanjima

M.M.

11. 09. 2026. u 12:28 >> 12:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Da li je se sećate?

Вређала Београд и Србију, натерала мужа да оде из Звезде, данас ужива у луксузу и путовањима

Foto: Instagram/ralucazenga.travels

Ime Valtera Zenge i danas ima posebno mesto u istoriji Crvene zvezde. Italijanski stručnjak je u sezoni 2005/06. sa crveno-belima osvojio duplu krunu, a sa Marakane je otišao kao jedan od najuspešnijih trenera kluba u tom periodu.

Sa njim je u Beograd stigla i njegova tadašnja supruga Raluka Rebedea, Rumunka koja je u tom periodu bila često viđena na Marakani.

Međutim, njihov boravak u srpskoj prestonici nije potrajao. Posle samo jedne sezone Zenga je napustio Crvenu zvezdu, a veliki deo priče o njihovom odlasku godinama kasnije vezivao se upravo za Raluku i njen utisak o životu u Beogradu.

Naime, Raluka je za medije u svojoj domovini svojevremeno napisala kolumnu u kojoj je izuzetno oštro opisala dolazak u Beograd. Njene reči su izazvale brojne reakcije, a način na koji je predstavila srpsku prestonicu ostao je upamćen.

- Dunav tiho teče, mutan i zelen, pretrpan, preseca grad i klizi ispod ogromnih mostova, pored starih zgrada, bednih, pored porušenih zgrada od bombardovanja, kao kosturi sa skeletom koji je pobegao od sunca - pisala je Raluka tada.

Tu se, međutim, nije zaustavila. Posebno je opisala i ono što je doživela odmah po sletanju na beogradski aerodrom.

- Na beogradskom aerodromu koprcali smo se kao gomila izbeglica koja se gura za mesto u autobusu spasa. Očekujem da u momentu iz kose mog suseda izviri duguljasta znatiželjna glava kokoške, probijao me odvratan miris hrane, paprike, pastrmke, suhomesnatih proizvoda...

Raluka je tada opisala i reakciju svog supruga Valtera.

- Sa druge strane sam mogla videti nemoćnog supruga koji mi je slao ohrabrujuće poglede, a ja sam prevrtala očima i odgovarala seveći pogledima: Učini nešto!

Raluka i Valter su u međuvremenu dobili dvoje dece, a njihova veza trajala je oko 15 godina. Nakon razvoda, Zenga se vratio u Italiju, dok je Raluka svoj život nastavila u Dubaiju.

Danas je daleko manje prisutna u medijima nego u vreme kada je bila Zengina supruga. Rumunski mediji su je poslednjih godina opisivali pre svega kroz njen porodični život i brigu o deci, dok je posle razvoda nastojala da privatnost zadrži za sebe. U junu 2026. „Prosport“ je pisao da nije ponovo zasnovala partnerski život i da se trudi da uživa u jednostavnijim stvarima.

 Na društvenim mrežama Raluka pokazuje potpuno drugačiju stranu života – putovanja, luksuz, egzotične destinacije i plaže.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?