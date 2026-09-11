Vređala Beograd i Srbiju, naterala muža da ode iz Zvezde, danas uživa u luksuzu i putovanjima

Da li je se sećate?

Foto: Instagram/ralucazenga.travels

Ime Valtera Zenge i danas ima posebno mesto u istoriji Crvene zvezde. Italijanski stručnjak je u sezoni 2005/06. sa crveno-belima osvojio duplu krunu, a sa Marakane je otišao kao jedan od najuspešnijih trenera kluba u tom periodu.

Sa njim je u Beograd stigla i njegova tadašnja supruga Raluka Rebedea, Rumunka koja je u tom periodu bila često viđena na Marakani.

Međutim, njihov boravak u srpskoj prestonici nije potrajao. Posle samo jedne sezone Zenga je napustio Crvenu zvezdu, a veliki deo priče o njihovom odlasku godinama kasnije vezivao se upravo za Raluku i njen utisak o životu u Beogradu.

Naime, Raluka je za medije u svojoj domovini svojevremeno napisala kolumnu u kojoj je izuzetno oštro opisala dolazak u Beograd. Njene reči su izazvale brojne reakcije, a način na koji je predstavila srpsku prestonicu ostao je upamćen.

- Dunav tiho teče, mutan i zelen, pretrpan, preseca grad i klizi ispod ogromnih mostova, pored starih zgrada, bednih, pored porušenih zgrada od bombardovanja, kao kosturi sa skeletom koji je pobegao od sunca - pisala je Raluka tada.

Tu se, međutim, nije zaustavila. Posebno je opisala i ono što je doživela odmah po sletanju na beogradski aerodrom.

- Na beogradskom aerodromu koprcali smo se kao gomila izbeglica koja se gura za mesto u autobusu spasa. Očekujem da u momentu iz kose mog suseda izviri duguljasta znatiželjna glava kokoške, probijao me odvratan miris hrane, paprike, pastrmke, suhomesnatih proizvoda...

Raluka je tada opisala i reakciju svog supruga Valtera.

- Sa druge strane sam mogla videti nemoćnog supruga koji mi je slao ohrabrujuće poglede, a ja sam prevrtala očima i odgovarala seveći pogledima: Učini nešto!

Raluka i Valter su u međuvremenu dobili dvoje dece, a njihova veza trajala je oko 15 godina. Nakon razvoda, Zenga se vratio u Italiju, dok je Raluka svoj život nastavila u Dubaiju.

Danas je daleko manje prisutna u medijima nego u vreme kada je bila Zengina supruga. Rumunski mediji su je poslednjih godina opisivali pre svega kroz njen porodični život i brigu o deci, dok je posle razvoda nastojala da privatnost zadrži za sebe. U junu 2026. „Prosport“ je pisao da nije ponovo zasnovala partnerski život i da se trudi da uživa u jednostavnijim stvarima.

Na društvenim mrežama Raluka pokazuje potpuno drugačiju stranu života – putovanja, luksuz, egzotične destinacije i plaže.