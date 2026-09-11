MEDVEDEV BEZ DILEME: Rusija ide do pobedničkog kraja - Rezultati moraju biti nepovratni
RUSIJA mora da dovede Specijalnu vojnu operaciju do kraja i da njene rezultate učini nepovratnim, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- Specijalnu vojnu operaciju moramo da dovedemo do kraja, pobedničkog kraja, i stavimo tačku tako da kasnije niko ne pokuša sve to ponovo da vrati unazad - rekao je Medvedev tokom radne posete Severozapadnom federalnom okrugu.
On je ocenio da Ukrajina ima ozbiljne probleme sa popunjenošću jedinica, tvrdeći da je ona u pojedinim slučajevima na nivou od 20 do 30 odsto.
Medvedev je poručio i da će Rusija uništiti „vojnu mašinu protivnika“, kao i da će, prema njegovim rečima, politički režim u Kijevu „otići u zaborav“.
Istovremeno je naveo da Rusija nema vojne ciljeve prema Evropi.
Govoreći o Litvaniji, Medvedev je upozorio da će Moskva morati da reaguje ukoliko ta zemlja promeni svoj nenuklearni status i time otvori mogućnost za raspoređivanje nuklearnog oružja.
On je ocenio da Litvanija pravi grešku razmatrajući takav potez i poručio da, u slučaju da Rusija bude prinuđena da reaguje, „niko neće stati u njenu odbranu“.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
MEDVEDEV ZALEDIO ZAPAD: Naše strpljenje nije beskonačno - nuklearna opcija je na snazi
10. 09. 2026. u 16:22
MEDVEDEV DEMASKIRAO BRISEL: „Mogli ste sve drugačije, a napravili ste KOBNU GREŠKU!“
09. 09. 2026. u 19:45
MEDVEDEV OTKRIO ŠTA RUSIJA I SEVERNA KOREJA SPREMAJU: Zapadu se ovo neće svideti
09. 09. 2026. u 12:20
PUTIN ZVANIČNO NAJAVIO NOVU ERU: BRIKS preuzima ključnu ulogu, svet dobija nove lidere
11. 09. 2026. u 15:36
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)