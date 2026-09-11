RUSIJA mora da dovede Specijalnu vojnu operaciju do kraja i da njene rezultate učini nepovratnim, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

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- Specijalnu vojnu operaciju moramo da dovedemo do kraja, pobedničkog kraja, i stavimo tačku tako da kasnije niko ne pokuša sve to ponovo da vrati unazad - rekao je Medvedev tokom radne posete Severozapadnom federalnom okrugu.

On je ocenio da Ukrajina ima ozbiljne probleme sa popunjenošću jedinica, tvrdeći da je ona u pojedinim slučajevima na nivou od 20 do 30 odsto.

Medvedev je poručio i da će Rusija uništiti „vojnu mašinu protivnika“, kao i da će, prema njegovim rečima, politički režim u Kijevu „otići u zaborav“.

Istovremeno je naveo da Rusija nema vojne ciljeve prema Evropi.

Govoreći o Litvaniji, Medvedev je upozorio da će Moskva morati da reaguje ukoliko ta zemlja promeni svoj nenuklearni status i time otvori mogućnost za raspoređivanje nuklearnog oružja.

On je ocenio da Litvanija pravi grešku razmatrajući takav potez i poručio da, u slučaju da Rusija bude prinuđena da reaguje, „niko neće stati u njenu odbranu“.

(Sputnjik)

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