"Čak i bolje nego što sam mislio!" Silvan Francisko o Željku Obradoviću, Panatinaikosu, hobijima...

Novi košarkaš Panatinaikosa, Silvan Francisko, izneo je utiske o novom klubu, Željku Obradoviću...

Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Bliži se početak sezone, a Francisko je oduševljen radom Željka Obradovića i njegovim treninzima.

"Odlični su. Očekivao sam nešto slično, ali je čak i bolje nego što sam mislio – s obzirom na akcije, situacije i sve ono što on želi da unese u igru, kako u napadu, tako i u odbrani. Meni se to veoma dopada; svi učestvuju i svi rade ono što je potrebno kako bismo svakog dana bili bolji. Zaista je odlično", rekao je Francisko u razgovoru za zvanični sajt Panatinaikosa.

Ističući da se oseća komforno što u timu ima veliki broj igrača koji govore francuski jezik, Francisko je istakao da mu to olakšava period adaptacije te da jedva čeka da istrči na teren.

"Zaista mi se dopada. Svaki put kada izađem iz svlačionice, vidim teren i pomislim kako jedva čekam prvu utakmicu, jer će biti ludo", naveo je on, dodajući da se svi u Panatinaikosu osećaju kao porodica.

Za kraj razgovora otkrio je stranu koju ljudi van košarkaškog sveta manje poznaju.

"Veoma dobro plešem. Volim da se šalim. Ljudi me doživljavaju kao previše ozbiljnog zbog mog ponašanja na košarkaškom terenu. Volim da se šalim. Volim da plešem i gejmer sam. Volim da strimujem. Takođe kuvam. Zaista volim da kuvam", zaključio je on.