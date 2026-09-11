Fudbalska legenda je upravo dotakla dno! Prevario je prijatelje za 34.000 evra, a sada mora na rehabilitaciju!

Nekada je bio veliko ime u evropskom fudbalu, uživajući u slavi, novcu i statusu koji dolaze sa vrhunskom karijerom, ali danas je njegov život u potpuno drugoj fazi.

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Ajke Hajnrih Imel je osuđen za prevaru u kojoj je od saigrača uzeo 34.000 evra, ali je izbegao odlazak u zatvor.

Sud u Marburgu, u Nemačkoj, izrekao mu je dvogodišnju uslovnu kaznu, dok je tužilaštvo tražilo 29 meseci zatvora zbog nevraćanja pozajmljenog novca.

Sudija Dominik Balcer mu je jasno stavio do znanja da bi svaki novi problem sa zakonom mogao imati mnogo ozbiljnije posledice.

- Ako ponovite zločin u budućnosti, idete direktno u zatvor“, rekao je Balcer bivšem nemačkom reprezentativcu.

Pored uslovne kazne, Imelu je naređeno i obavezno lečenje od droge, kao i obavljanje 200 sati društveno korisnog rada. Njegovi problemi su povezani sa dugogodišnjom zavisnošću od kokaina, za koju je pozajmio 34.000 evra od prijatelja.

Njegov advokat Burkhard Beneken smatra da Imelu pre svega treba pomoć i rehabilitacija kako bi uspeo da promeni svoj život.

- Uveren sam da gospodin Imel neće počiniti nove zločine ako se podvrgne lečenju od zavisnosti od kokaina. On nije neko ko obmanjuje ljude da bi mogao da vozi Ferari. Njemu je pre svega potrebna pomoć“, rekao je Beneken.

Tokom svoje bogate karijere, Imel je bio jedan od najpoznatijih nemačkih golmana, a branio je za Borusiju Dortmund, Štutgart i Mančester Siti. Za reprezentaciju Zapadne Nemačke odigrao je 19 utakmica, dok je najveći uspeh postigao 1980. godine, kada je postao šampion Evrope.

Međutim, nakon završetka fudbalske karijere usledili su brojni problemi. Sam Imel je priznao da nikada nije naučio kako pravilno da upravlja novcem. Nakon razvoda, napravio je niz loših investicija, a u tom periodu je potrošio čak 11 miliona evra.

Zbog svega ovoga, kako je i sam rekao, mnogi ljudi u fudbalskom svetu su prestali da ga podržavaju, dok je istovremeno ostao bez zdravstvenog osiguranja i imao je stalne probleme sa zaplenama.

- Mogu samo da ponovim koliko je ovo bolno za mene. Neću više da lažem i nadam se drugoj šansi. Nisam čak ni imao zdravstveno osiguranje, a stalno sam imao probleme sa zaplenama. Niko u fudbalskom svetu nije želeo ništa da uradi sa mnom. Želim da promenim svoj život“, rekao je Imel.

Bivši reprezentativac sada pokušava da pronađe novi put. Rekao je da bi mogao da radi u kampovima za obuku golmana, a dobio je i ponude za učešće u rijaliti programima.

Nakon svega kroz šta je prošao, Imel se sada suočava sa možda najvažnijom utakmicom u svom životu - lečenjem od zavisnosti i pokušajem da ponovo izgradi svoj život nakon teškog pada.