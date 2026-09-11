Kapiten Vojvodine poručuje: "Idemo u Beograd da pobedimo Partizan"

Zukić pun optimizma pred derbi

FOTO: M. Vukadinović

Kapiten fudbalera Vojvodine, Dejan Zukić, izjavio je pred derbi meč devetog kola Super lige protiv Partizana da njegova ekipa izuzetno poštuje rivala, ali da u Beograd putuje sa jasnim ciljem – da osvoji sva tri boda.

Derbi kola na programu je u nedelju od 17 časova na stadionu u Humskoj. Novosađani ovaj duel dočekuju na drugoj poziciji na tabeli i u odličnoj formi, nakon ubedljivog trijumfa nad Čukaričkim (5:0) i pobede protiv Zemuna.

Zukić ističe da bodovni saldo crno-belih i nedavni poraz u večitom derbiju ne smeju da zavaraju njegov tim.

– Mi prvenstveno gledamo samo sebe. Pripremamo se za svaku utakmicu isto i nije toliko važno ko je protivnik sa druge strane. Naravno, znamo da je Partizan izgubio od Zvezde, ali njihova trenutna pozicija na tabeli uopšte ne oslikava njihov igrački kadar. Imaju fantastičan tim i sigurno nas očekuje veoma teška utakmica – istakao je Zukić.

Ipak, lider „stare dame“ poručuje da klub iz Novog Sada uvek ima najviše ambicije, bez obzira na ime rivala i teren na kojem igra.

– Vojvodina se za svaku utakmicu sprema maksimalno i uvek ide na pobedu. Idemo u Beograd da damo sve od sebe i da pokušamo da osvojimo tri boda. Idemo da se borimo za Vojvodinu i da se u Novi Sad vratimo sa punim plenom. Verujem u ovu ekipu – zaključio je kapiten Novosađana.