OD 16 časova zvanično je počelo prikupljanje potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

FOTO: Novosti

Predsednik Vučić dao je svoj potpis za Ujedinjenu Srbiju u prostorijama opštinskog Odbora Srpske napredne stranke Savski Venac.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Foto: Z. Jovanović Mačak

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Potpisom podrške on je podržao izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Foto: Novosti

Ispred i u prostorijama SNS na Savskom Vencu okupio se veliki broj građana kako bi dali potpis podrške toj izbornoj listi. Potpise podrške ranije danas su dali i članovi Predsedništva SNS Zlatibor Lončar, Siniša Mali, Dragan Glamočić, Dubravka Đedović Handanović, Petar Petković i Irena Vujović, kao i članovi SNS Vesna Vidović, nekadašnji teniser Janko Tipsarević, glumica Iva Štrljić i Nada Macura. Srpska napredna stranka počela je danas sa prikupljanjem potpisa podrške za predaju izborne liste na vanrednim parlamentarnim izborima, a građani širom Srbije i dalje čekaju u redovima kako bi to učinili. Za manje od sat vremena prikupljeno više desetina hiljada potpisa za listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i zahvalio ogromnom broju ljudi koji su pružili podršku toj listi, izjavio je Aleksandar Vučić Izborne liste kandidata za narodne poslanike mogu da podnesu registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana. Uz izbornu listu, svaki podnosilac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 potpisa građana da podržavaju tu izbornu listu. Foto: Novosti

Građani širom zemlje okupljaju se u velikom broju kako bi svojim potpisom pružili jasnu i nedvosmislenu podršku politici stabilnosti, rasta i zajedništva.

Srbija se digla na noge da podrži Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

Veliki odziv već u prvim minutima pokazao je rešenost građana da podrže listu koja garantuje nastavak ekonomskog razvoja, očuvanje nacionalnih interesa i sigurnu budućnost za sve generacije.

U prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu danas je počelo prikupljanje potpisa podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Ispred i u prostorijama stranke okupio se veliki broj građana koji žele da daju podršku za ovu listu.

Potpisivanje podrške organizuje se i u Čačku, Kragujevcu, Maradiku, Beškoj, Krčedinu, Slankamenu, Čortanovcima i drugim mestima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u sredu Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

Ogroman broj građana je uz Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

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Zemun daje potpis za Ujedinjenu Srbiju

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Palilula

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Zvezdara

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Ogromna podrška za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ u Banatskoj Dubici

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Veliki broj građana u Zrenjaninu čeka u redovima da podrži listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

Ana Brnabić dala je svoj potpis za Ujedinjenu Srbiju

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Sremska Mitrovica

Krupanj

Foto: Novosti

Priboj je uz Vučića

Novi Beograd

Pirot je uz Vučića

Novi Banovci

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Vladimirci

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Narod u Kostolcu čeka da da potpis za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

U Sevojnu velika podrška za listu za „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

Niš uz Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

Obraćanje Siniše Malog

- Okupili smo se danas ovde na Trgu Republike u Beogradu da svojim potpisima damo podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Tu smo gde i treba da budemo, među ljudima, sa ljudima, razgovaramo sa njima. Videli ste atmosferu ovde, koliko se naroda okupilo, sa jednom željom, a to je da već danas, na danu kada prikupljamo potpise, pokažemo za koga je većinska Srbija i koga podržava većinska Srbija. A to je upravo Lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - rekao je Mali.

Foto ALO/printskrin

Foto: SNS

Novosađani uz listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

Miloš Vučević u Novom Sadu

Predsednik Srbije napredne stranke pridružio se naprednjacima u Novom Sadu.

- Lider SNS poručio je da ujedinja Srbija ne znači Srbija jednoumlja, već da znače odgovornost.

- Možda i najveći broj potpisa koje smo skupljali do sada. Čekamo sednicu RIK da se završi, da stignu formulari, tako da je ostalo samo do tog tehničkog uslova. Mislim da smo organizovali dobre uslove, i da svi koji žele mogu da dođu. Ovo je tek početak svega što nas čeka, nama je preko potrebna ujedinjenost u ovom trenutku - rekao je on.

Foto: Novosti

Foto: Lj. Preradović

Foto: Lj. Preradović

Bajina Bašta

Novi Beograd uz Vučića

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Zaječar i Kladovo za Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

Foto: Novosti

Ogroman odziv građana Zlota

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Veliki odziv građana u Titelu i Šajkašu

Foto: Novosti

Zvezdara uz Vučića

Foto SNS

Foto SNS

Kraljevo Foto SNS Foto SNS Sremska Mitrovica Foto SNS Boljevac Foto SNS

Foto SNS

Foto SNS

Srbija ujedinjena u Požarevcu - ogromna podrška za Aleksadra Vučića

Foto SNS

Foto SNS

Foto SNS

Foto SNS

Vrnjačka Banja uz predsednika Vučića

Palilula

Foto: SNS

Foto: SNS

Novi Sad za Ujedinjenu Srbiju i Aleksanddra Vučića

Foto: SNS

Zemun

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS