BRNABIĆ SA GRAĐANIMA U BATAJNICI: Daleko smo premašili broj potrebnih potpisa

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora i članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić danas je u Batajnici posetila odbor te stranke gde je u toku prikupljanje potpisa podrške za izbornu listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i tom prilikom istakla da je SNS već premašio broj potpisa potrebnih za podnošenje liste.

Foto: Novosti

-Daleko smo premašili broj potpisa, a ja sam u stvari potpisala za našu listu 'Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija' na Novom Beogradu, i došla odmah ovde u Batajnicu da vidim kakva je atmosfera, da se zahvalim ljudima, rekla je ona novinarima.

Dodala je da je u Batajnici prisutan veliki broj građana koji podržavaju Aleksandra Vučića i listu oo 250 kandidata, kao i da se u tom mestu potpisi prikupljaju na tri lokacije.

-Batajnica ima nekih 32.000 birača, a vidite kako je ovde gužva. Naša lista je već prikupila mnogo više od 10.000 potpisa, ali ima mnogo ljudi koji čekaju, ima mnogo ljudi koji žele da dođu, koji žele da podrže, naglasila je ona.

Navela je da je kroz današnje razgovore sa građanima čula mnogo molbi da prenese pozdrave Aleksandru Vučiću koji, kako je rekla, uskoro više neće biti predsednik Srbije i koji će kao običan građanin svojim automobilom krenuti u kampanju.

-Mnogo ljudi koji me uvek zamole da prenesem pozdrave našem predsedniku. Uskoro Aleksandar Vučić neće biti predsednik Srbije, ali ono što ima Aleksandar Vučić, to nije funkcija. Mnogi ljudi su nosili najviše i najvažnije funkcije u ovoj zemlji, ali nisu imali takvu podršku od ljudi.

Ovi ljudi su došli da podrže ne predsednika, došli su da podrže Aleksandra Vučića. Zbog toga je i Aleksandar Vučić najavio jedan potez koji je sasvim neuobičajen, a to je da će, nakon što završi svoje državničke obaveze, podneti ostavku i ići tih poslednjih dana kampanje kao običan građanin", rekla je Brnabićeva.

Naglasila je da to niko pre Vučića nije uradio, kao i da takav potez pokazuje njegovu veru u Srbiju i njen narod.

-Pokazuje da želi još jednom da da primer kako se ulazi u kampanju bez funkcija, bez ikakvih beneficija koje te funkcije nose. Ide sam, svojim automobilom, rekao nam je svima da će imati jedan mali kamion koji će koristiti da primi građane, da razgovara sa građanima, da zapiše njihove probleme, da im se, naravno, sa kamiona obrati, objasnila je.

Ona je rekla da je Srbija danas potpuno drugačija zemlja u odnosu na 2012. godinu, kao i da je to bila vizija Aleksandra Vučića.

Na pitanje novinara kako komentariše zahtev studentske liste da iskoriste prostorije fakulteta kao izborne štabove, Brnabićeva je naglasila da su oni koji pričaju o važnosti obrazovanja danas ponovo pokazali da žele da blokiraju fakultete.

-Oni koji nam pričaju o znanju, oni koji nam pričaju o važnosti obrazovanja sada ponovo žele da blokiraju fakultete kako bi fakultete zloupotrebili, koristili kao sopstvene izborne štabove, i kako bi umesto toga da te zgrade budu ono za šta su ih naši preci osnovali, a to su hramovi obrazovanja i hramovi znanja, budu njihovi privatni izborni štabovi i da uskrate obrazovanje čitavoj grupi studenata, rekla je ona.

Kako je istakla, to pokazuje da studentskoj listi politika nije jedinstvena, demokratska i slobodna Srbija, već Srbija mržnje i podele.

(Tanjug)

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