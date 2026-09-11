Kakva čast za Srbiju: Beograd domaćin fajnal fora Lige šampiona!

Vaterpolo elita stiže u srpsku prestonicu, koja će ugostiti četiri najbolja kluba Starog kontinenta.

David Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Fajnal-for Lige šampiona u vaterpolu za sezonu 2026/27 održaće se od 12. do 15. maja 2027. godine u Beogradu u Sportskom centru "11. april", saopštila je danas Evropska federacija vodenih sportova.

Kako se navodi, glavni grad Srbije ugostiće osam ekipa - četiri muške i četiri ženske u Sportskom centru "11. april" na Novom Beogradu, nastavljajući tako format zajedničkog završnog turnira u obe konkurencije.

Beograd je prethodno bio domaćin završnice Lige šampiona 2021, 2022. i 2023. godine.

Predsednik Evropske federacije vodenih sportova Antonio Silva rekao je da je Beograd ponovo podneo fantastičnu kandidaturu.

"Vraćamo se sa zadovoljstvom u ovaj sjajni grad, koji je ove godine bio domaćin nezaboravnog Evropskog prvenstva u vaterpolu, kao i 2024. u vodenim sportovima. Zajednički završni turniri u ženskoj i muškoj konkurenciji, održani u junu na Malti, postigli su ogroman uspeh, a među svim zainteresovanim stranama postojala je čvrsta saglasnost da treba nastaviti sa ovim formatom", izjavio je Silva.

Žreb za novu sezonu Lige šampiona održaće se 21. septembra.

Šampion Srbije Radnički iz Kragujevca izborio je direktno učešće u grupnoj fazi LŠ, dok će Novi Beograd igrati u kvalifikacijama protiv Oradee, Špandaua i Strazbura.

Kvalifikaciona runda Lige šampiona održaće se od 18. do 20. septembra.

Aktuelni šampioni Evrope su vaterpolisti Barselonete.

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