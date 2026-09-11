NEDELJNI IZVEŠTAJ SA FRONTA Kijev ostaje bez raketa za F-16: Ruske snage oslobodile su tri naselja, a pet stavile pod operativnu kontrolu
JEDINICE ruske vojske oslobodile su tokom nedelje tri naselja, dok je nad pet uspostavljena kontrola.
Ruske Oružane snage izvele su intenzivan udar i šest grupnih napada, pogađajući objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre ukrajinskih snaga i centre podataka;
*Tokom protekle nedelje, uništeno je 13 brodova za prevoz suvog tereta, dva tankera, dva tegljača i dva čamca koje su koristile ukrajinske snage;
Dva bataljona ukrajinskih snaga blokirana su u blizini naselja Oljhovatka u Harkovskoj oblasti, a svi pokušaji izlaska iz okruženja su osujećeni;
*Tokom protekle nedelje, grupa „Sever“ nastavila je da sužava unutrašnji i širi spoljašnji obruč oko neprijateljskih formacija u Harkovskoj oblasti;
*Tokom protekle nedelje, ruske snage onesposobile su nekoliko objekata ukrajinske lučke infrastrukture koji su korišćeni za prijem vojnog tereta i goriva za ukrajinske jedinice;
*Tokom protekle nedelje, ukrajinska vojska izgubila je više od 2.215 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Istok“;
Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovornosti grupe snaga „Centar“ više od 2.820 vojnika;
Snage Crnomorske flote uništile su 12 bespilotnih čamaca za nedelju dana;
Oružane snage Ukrajine izgubile su u zoni odgovornosti grupe snaga „Jug“ više od 1.330 vojnika;
*Tokom prošle nedelje, Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 1.395 vojnika i 10 oklopnih borbenih vozila u zoni odgovornosti grupe snaga „Zapad“;
Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su četiri rakete dugog dometa „flamingo“ i 5.673 ukrajinska drona za nedelju dana;
*Tokom prošle nedelje, Oružane snage Ukrajine izgubile su više 1.430 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Sever“;
*Tokom protekle nedelje, Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 290 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Dnjepar“.
OBORENO 67 UKRAJINSKIH DRONOVA
Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 67 ukrajinskih bespilotnih letelica tokom dana iznad više ruskih regiona i Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
„Tokom dana, u periodu od 8.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu, dežurne snage PVO presrele su i uništile 67 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa“, navedeno je u saopštenju.
Prema navodima ruskog ministarstva, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Samarske i Tulske oblasti, Permskog kraja, Udmurtije, Krima i iznad Crnog mora.
UKRAJINI PONESTAJU RAKETE ZA AVIONE F-16
Ukrajinske zalihe raketa vazduh–vazduh za lovce F-16, koje se koriste za presretanje ruskih dronova „geranj“, približavaju se kraju, tvrde izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.
„Kijev nema problem samo sa raketama-presretačima za sisteme 'patriot'. Zalihe raketa vazduh–vazduh koje se koriste na avionima F-16 za borbu protiv ruskih 'geranja' takođe su pri kraju“, naveo je neimenovani izvor.
Prema tvrdnjama istog izvora, Ukrajina je izgubila veći broj aviona F-16 upravo tokom pokušaja presretanja ruskih dronova „geranj“.
sputnikportal.rs
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