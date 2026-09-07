Ovo Srbija još nije videla! Partizan objavio snimke koji su potpuno zapalili društvene mreže (VIDEO)

Nakon poraza od Crvene zvezde (2:1) u 180. večitom derbiju, FK Partizan je pokrenuo oštru ofanzivu na društvenim mrežama izdvajajući sudijske odluke za koje smatraju da su direktno uticale na ishod meča.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su javno uputili pitanje Sudijskoj komisiji Fudbalskog saveza Srbije, konstatujući:

"Šta kažu (ne)pristrasni eksperti? Koliko je faulova potrebno za karton?"

Šta kažu (ne)pristrasni eksperti Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije? Koliko je faulova potrebno za karton? @FSSrbije pic.twitter.com/94qLCCvZ0E — FK Partizan (@FKPartizanBG) September 7, 2026

U fokusu prvog video-kolaža našli su se oštri startovi Timija Maksa Elšnika i Frenklina Teba Učene. Da kriterijum suđenja nije bio ujednačen potvrdio je i šef stručnog štaba crno-belih, Saša Ilić, na konferenciji za medije.

- Ako je VAR reagovao kod penala, zašto nije i kod starta Bađa nad Vukotićem? Nedopustiv je bio i kriterijum za žute kartone – Lukasen je napravio čak pet faulova pre nego što je konačno sankcionisan. Ista priča je i sa Krunićem i Elšnikom - istakao je Ilić, dodajući da desetostrukom uzastopnom šampionu Srbije ovakva pomoć na terenu uopšte nije potrebna.

Ubrzo je usledio i novi snimak iz Humske koji prikazuje jedanaesterac dosuđen nad Matejom Gaštarovim, kao i situaciju iz nadoknade vremena u kojoj je Mahmudu Bađo izbegao očigledan crveni karton. Iz Partizana su ironično prokomentarisali:

"Fudbal u Srbiji?! Svaka čast na doslednoj borbi za regularnost."

Fudbal u Srbiji?! Svaka čast na doslednoj borbi za regularnost, @FSSrbije. 👏 pic.twitter.com/wlOoLyE1sV — FK Partizan (@FKPartizanBG) September 7, 2026

Ovaj poraz dodatno je produbio krizu u Humskoj, pa Partizan nakon osmog kola zauzima tek 12. poziciju na tabeli domaćeg šampionata.