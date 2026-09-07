Fudbal

Ovo Srbija još nije videla! Partizan objavio snimke koji su potpuno zapalili društvene mreže (VIDEO)

М.П.

07. 09. 2026. u 08:54

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Nakon poraza od Crvene zvezde (2:1) u 180. večitom derbiju, FK Partizan je pokrenuo oštru ofanzivu na društvenim mrežama izdvajajući sudijske odluke za koje smatraju da su direktno uticale na ishod meča.

Ово Србија још није видела! Партизан објавио снимке који су потпуно запалили друштвене мреже (ВИДЕО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su javno uputili pitanje Sudijskoj komisiji Fudbalskog saveza Srbije, konstatujući:

"Šta kažu (ne)pristrasni eksperti? Koliko je faulova potrebno za karton?"

U fokusu prvog video-kolaža našli su se oštri startovi Timija Maksa Elšnika i Frenklina Teba Učene. Da kriterijum suđenja nije bio ujednačen potvrdio je i šef stručnog štaba crno-belih, Saša Ilić, na konferenciji za medije. 

- Ako je VAR reagovao kod penala, zašto nije i kod starta Bađa nad Vukotićem? Nedopustiv je bio i kriterijum za žute kartone – Lukasen je napravio čak pet faulova pre nego što je konačno sankcionisan. Ista priča je i sa Krunićem i Elšnikom - istakao je Ilić, dodajući da desetostrukom uzastopnom šampionu Srbije ovakva pomoć na terenu uopšte nije potrebna. 

Ubrzo je usledio i novi snimak iz Humske koji prikazuje jedanaesterac dosuđen nad Matejom Gaštarovim, kao i situaciju iz nadoknade vremena u kojoj je Mahmudu Bađo izbegao očigledan crveni karton. Iz Partizana su ironično prokomentarisali:

"Fudbal u Srbiji?! Svaka čast na doslednoj borbi za regularnost."

Ovaj poraz dodatno je produbio krizu u Humskoj, pa Partizan nakon osmog kola zauzima tek 12. poziciju na tabeli domaćeg šampionata. 

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