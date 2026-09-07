Bivši trener Crvene zvezde grmi! "Nemate žara, stranci vas uništavaju"

Bivši šef stručnog štaba Crvene zvezde, Slaviša Stojanović, žestoko je kritikovao fudbalsku predstavu koju su Crvena zvezda i Partizan prikazali na najnovijem večitom derbiju.

FOTO: FK Crvena zvezda

Analizirajući meč u studiju TV Arena Sport, slovenački stručnjak nije krio razočaranje nivoom igre, ali pre svega odnosom aktera prema težini najveće utakmice srpskog fudbala.

U analizi koja će sigurno podići prašinu u fudbalskoj javnosti, Stojanović je mapirao ključne probleme koji su obeležili bledu fudbalsku predstavu na stadionu „Rajko Mitić”.

Iako je utakmica donela rezultatsku neizvesnost, stručnjak koji je donio titulu na Marakanu 2014. godine smatra da su oba tima podbacila u osnovnim taktičkim zamislima.



- Obe ekipe su u nekoj taktičkoj disciplini, pre svega u odbrani, mnogo grešile. To se kažnjava na najvišem nivou, a osetila je to i Zvezda na svojoj koži. Bilo je dosta prostora za oba tima u prijemu lopte na oko 30 metara od gola”, započeo je izlaganje Stojanović.



On je dodao da je Zvezda slavila isključivo na račun zrelosti i snalažljivosti u šesnaestercu večitog rivala, dok je Partizanu falio završni pas za bolju egzekuciju. Ono što je Stojanoviću najviše zasmetalo jeste potpuni izostanak prepoznatljive energije, pritiska i strasti koji su decenijama zaštitni znak duela beogradskih velikana.



- Sve u svemu, derbi... Dugo nisam gledao derbi bez žara i naboja. Na stranu ti faulovi koji se vide u statistici. Bili su pre svega zbog toga što je neko zakasnio ili je neko nekoga povukao. Nedostajao mi je žar. Ona prava želja, da hoće da dobije meč.

Kao glavni uzrok za apatiju na terenu, bivši strateg crveno-belih vidi u prevelikom broju inostranih fudbalera u oba tabora, koji ne razumeju kulturološki i navijački značaj ove utakmice.



- Taj žar u očima nisam video ni u jednoj ekipi. Možda je i broj stranaca doveo do toga. Domaći igrač zna šta to znači i da sutra treba da izađe na ulicu, pročita novine i slično. Kada se setim svojih derbija, to je pucalo, bilo je na ivici. Ima i do karaktera”, jasan je Stojanović.



Zaključujući svoje izlaganje, Stojanović je povukao paralelu sa vremenom kada je on sedeo na klupi Crvene zvezde.



- Posebna je ovo utakmica koja ostaje zauvek u sećanju i impresija koju daješ na meču ostaje u očima ljudi, novinara, medija. To mi je falilo. Kada se setim naših derbija, crveni kartoni, sve se 'zapalilo', falila mi je glad na obe strane - podvukao je proslavljeni trener.

