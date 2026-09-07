Fudbal

Potrošio sto miliona, doživeo tri poraza, pa dobio zaslužen otkaz!

Vukašin Miljković

07. 09. 2026. u 08:50

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KRATKO je trajala avantura Fabija Grosa na klupi Fiorentine.

Потрошио сто милиона, доживео три пораза, па добио заслужен отказ!

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Veliki je novac potrošila Viola preko leta, dala je preko 100 miliona na pojačanja i sa velikim ambicijama ušla u novu sezonu.

Ipak, katastrofalno ju je počela, doživela je tri poraza, dva na svom terenu (Frozinone, Torino), primila devet golova i uprava je reagovala smenom Fabija Grosa.

Talentovani stručnjak se ne može mnogo žaliti, jednostavno nije prirpemio ekipu za početak kampanje i zasluženo je dobio otkaz.

Zamena će mu biti Paolo Vanoli, tvrdi Fabricio Romano. Italijanski stručnjak je vodio Fiorentinu prošle sezone, izvukao ju je iz teške situacije, održao u eliti, ali nije iskoršćena opcija da mu se produži ugovor na još jednu sezonu. 

Uprava je izgleda shvatila svoju grešku i deluje da će se nekadašnji levi bek Verone, Parme, Bolonje, Fiorentine i brojnih drugih klubova vratiti na klupu tima iz Firence.

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