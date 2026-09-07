Potrošio sto miliona, doživeo tri poraza, pa dobio zaslužen otkaz!
KRATKO je trajala avantura Fabija Grosa na klupi Fiorentine.
Veliki je novac potrošila Viola preko leta, dala je preko 100 miliona na pojačanja i sa velikim ambicijama ušla u novu sezonu.
Ipak, katastrofalno ju je počela, doživela je tri poraza, dva na svom terenu (Frozinone, Torino), primila devet golova i uprava je reagovala smenom Fabija Grosa.
Talentovani stručnjak se ne može mnogo žaliti, jednostavno nije prirpemio ekipu za početak kampanje i zasluženo je dobio otkaz.
Zamena će mu biti Paolo Vanoli, tvrdi Fabricio Romano. Italijanski stručnjak je vodio Fiorentinu prošle sezone, izvukao ju je iz teške situacije, održao u eliti, ali nije iskoršćena opcija da mu se produži ugovor na još jednu sezonu.
Uprava je izgleda shvatila svoju grešku i deluje da će se nekadašnji levi bek Verone, Parme, Bolonje, Fiorentine i brojnih drugih klubova vratiti na klupu tima iz Firence.
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