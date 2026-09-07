Tenis

SUNOVRAT KAKAV SE NE PAMT! Poslednji srpski predstavnik napustio US open i to zbog čega

М.П.

07. 09. 2026. u 08:35

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OD kako smo postali teniska sila ne postoji drugi vikend gren slema da Srbija nema nijednog predtsvanika.

СУНОВРАТ КАКАВ СЕ НЕ ПАМТ! Последњи српски представник напустио УС опен и то због чега

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Nažalost, sada se i to desilo!  Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana predale su meč drugog kola Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku zbog povrede Krunić.

Krunić i Danilina su dobile prvi set sa 6:1 protiv Nemice Tatjane Marije i turske teniserke Zejnep Sonmez posle 30 minuta igre. Marija i Sonmez su potom u drugom setu imale prednost od 6:5, kada je srpsko-kazahstanski dubl morao da preda meč zbog povrede kolena Aleksandre Krunić.

Naime, Aleksandra Krunić je pred kraj drugog seta uhvatila jedan smeč, a zatim je loše doskočila. Odmah je pala na zemlju, uhvatila se ispod kolena i više nije mogla. 

LiCalzi/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

 

Koleno joj je zavijeno, lekari su reagovali, ali pošto srpska teniserka nije mogla ni da hoda normalno, ona je u suzama napustila teren i tako je završila meč.

Bile su ona i Danilina treće nositelje i završile su turnir mnogo ranije nego što se očekivalo.

- Nešto je puklo - rekla je Aleksandar dok su lekari pokušavali da joj pomognu.

Ostaje da se vidi koliko je teška povreda i kolika pauza čeka našu igračicu...

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