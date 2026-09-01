"Princ Rima" deo velikog projekta: Frančesko Toti odlučio da se oproba u košarci!

VELIKI posao uradio je novoformirani košarkaški klub, Maksima Roma. Deo novog ambicioznog projekta postao je legendarni fudbaler Frančesko Toti.

FOTO: BRANISLAV RAČKO / News and Media / Profimedia

On će u timu iz Rima obavljati funkciju savetnika vlasničke strukture. Osim toga, biće zadužen za razvoj baze navijača, kao i za aktivnosti kluba u oblasti društvene odgovornosti.

Prve velike ambicije su nastup u Seriji A i Evrokupu, dok se u budućnosti gleda da se uradi i više od toga.

- Želeo sam novu motivaciju i osetio potrebu da se oprobam u novom izazovu. Uloga, a pre svega projekat koji mi je predstavljen, odmah su me ubedili. Veoma sam srećan što ću biti aktivan deo ovog projekta i zahvaljujem klubu na poverenju koje mi je ukazao - rekao je Toti.

Najveći fudbaler u istoriji Rome je istakao šta je prvi cilj kluba.

- Prvi cilj biće da izgradimo čvrstu grupu, ojačamo tim i stvorimo sve uslove da postanemo jedna od vodećih organizacija italijanske košarke. Posle toga ćemo gledati ka Evropi i dalje.

Podsetimo, Maksima Roma će igrati u B grupi Evrokupa, a rivali su joj: Tenerife, London, Šaulaj, Skajlajners Frankfurt, Turk Telekom, Kluž i Venecija.

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