Pre 20 godina se skinula za Plejboj, evo kako danas izgleda čuvena Hrvatica i čime se bavi (VIDEO)

Imala je zanimljiv put

Foto: Instagram/simicjulia

Julija Šimić privukla je veliku pažnju javnosti pre 20 godina kada se, zajedno sa još četiri nemačke fudbalerke, fotografisala za čuveni magazin „Plejboj“.

Šimić, koja je nemačkog i hrvatskog porekla, tada je bila jedna od najtalentovanijih nemačkih fudbalerki. U julu 2011. godine našla se u posebnom izdanju nemačkog „Plejboja“, posvećenom Svetskom prvenstvu za žene koje je te godine održano u Nemačkoj. Zajedno sa njom fotografisale su se Anika Dopler, Ivana Rudelić, Kristina Gesat i Selina Vagner.

Tadašnja 22-godišnja fudbalerka bila je članica Bajerna iz Minhena, a iza sebe je već imala nastupe za mlađe selekcije Nemačke. Sa reprezentacijom do 19 godina osvojila je Evropsko prvenstvo, dok je sa selekcijom do 20 godina stigla do bronze na Svetskom prvenstvu.

Fotografije su izazvale veliku pažnju, posebno zbog činjenice da su se pojavile uoči Mundijala. Šimić je tada govorila o stereotipima koji su pratili ženski fudbal i isticala da fudbalerke žele da pokažu da se njihov izgled i sportski kvaliteti međusobno ne isključuju.

Šimić je najveći deo prvog dela karijere provela u Bajernu, za koji je od 2005. do 2013. godine odigrala više od 100 utakmica. Potom je igrala za Turbine Potsdam, Volfsburg, Frajburg, Vest Hem i Milan.

Sa Volfsburgom je osvojila nemačko prvenstvo, kao i tri Kupa Nemačke, dok je sa Bajernom stigla do trofeja u Kupu. Za seniorsku reprezentaciju Nemačke nastupila je dva puta.

Fudbalsku karijeru završila je 2021. godine, nakon 16 godina provedenih u profesionalnom fudbalu.

Šimić se nije udaljila od fudbala. Posle završetka igračke karijere postala je televizijska stručna konsultantkinja i komentatorka, a nastavila je da radi i kao trener. Prema njenoj zvaničnoj biografiji, danas je aktivna u trenerskom i televizijskom radu, dok se pojavljuje i u prenosima velikih utakmica.

U avgustu 2026. godine dobila je novu trenersku ulogu, pošto se priključila stručnom štabu druge ekipe Nirnberga.