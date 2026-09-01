Fudbal

Eksplodirala "bomba" na Lagatoru! Prvoligaš doveo bivšeg igrača Čelsija i Partizana!

Новости онлајн/С.С.

01. 09. 2026. u 16:16

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Nekadašnji reprezentativac Srbije pojačao Loznicu.

Експлодирала бомба на Лагатору! Прволигаш довео бившег играча Челсија и Партизана!

FOTO: Milos Tesic/ATAImages

Proslavljeni fudbaler Partizana Danilo Pantić, novi je član prvoligaša Loznice!

Bivši vezista londonskog Čelsija i crno-belih iz Humske, od januara traži novu sredinu! Podsetimo, poslednji transfer ostvario je u lučanskoj Mladosti, međutim, kako je počela 2026. popularni "Dača" je bez kluba!

Iako su mu mnogi predviđali blistavu karijeru, fudbalski put Pantića je išao u kontrasmeru. Izdanak čuvene Partizanove škole, zahvaljujući sjajnim partijama u dresu "parnog valjka" ostvario je transfer na Stamford bridž, pa su mu u Čelsiju predviđali sjajnu karijeru.

Ipak, povrede su ga "unakazile", zbog čega je Pantić odlučio da pred kraj prelaznog roka pojača prvoligaša Loznicu, koja ne blista na startu nove sezone.

Ekipa sa Lagatora je upisala nedavno premijernu pobedu u Prvoj ligi Srbije, u prethodnom kolu, a trenutno je nalaze na devetoj poziciji sa sedam poena.

Sigurno da su u Danilu Pantiću dobili veliko pojačanje, koje će im pomoći u cilju da se domognu vrha tabele i eventualnog plasmana u fudbalsku elitu.

Tokom karijere, Pantić je osim Partizana i Čelsija, branio boje holandskih Vitesea i Ekselsiora, mađarskog Videotona, Čukaričkog i već pomenutih Lučanaca.

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