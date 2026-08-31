Kakav sunovrat karijere: Nekadašnje pojačanje Partizana potpisalo za petoligaša!

Odlučio je da se vrati u domovinu, ali iznenadio izborom novog kluba.

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Stigao je prošle zime u Humsku kao veliko pojačanje Sebastijan Polter, međutim, ekspresno je napustio Partizan.

Bivši napadač Braunšvajga upisao je 17 mečeva za "parni valjak", uz samo dva postignuta gola i toliko asistencija. Po isteku ugovora, uprava crno-belih nije htela da nastavi saradnju, pa je morao da potraži novi klub.

I našao ga je, ali na opšte čuđenje, njegov izbor nove sredine je mnoge iznenadio!

Spakovao je Polter kofere i vratio se u domovinu, a iskusni špic se odlučio da pojača redove Vilhelmshavena, gde je dobio ulogu trenera-igrača. Ništa ne bi bilo čudno, da nije reč o ekipi koja se takmiči u 5. ligi Nemačke!

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Nekadašnji mladi reprezentativac "pancera" do 21 godine, najbolje partije pružao je u sezoni 2021/2022. kao član Bohuma. Tada je u 33 meča postigao 10 pogodaka za ovaj tim.

Što se tiče Bundeslige, u 125 utakmica je 21 put bio strelac, ali se proslavio u drugoligaškom rangu.

Posle "silaska" u Cvajtu, igrao je za Braunšvajg, iz kojeg je stigao u Partizan, gde je na 137 mečeva dao 48 golova. Kratko se oprobao u Čempionšipu (Kvins Park Rendžers) i holandskoj Erediviziji, kao član Fortune iz Sitard.

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