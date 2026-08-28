Fudbal

Trabzon izvukao Zvezdu u Ligi konferencije, a Turci bruje o Salahovoj izjavi: "Ono što se desilo..."

М.М.

28. 08. 2026. u 16:49

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Morao je da se oglasi na društvenim mrežama posle debakla

Трабзон извукао Звезду у Лиги конференције, а Турци брује о Салаховој изјави: Оно што се десило...

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Fudbalska javnost u Turskoj, ali i širom Evrope, ostala je u šoku nakon ubedljivog poraza Trabzonspora od Ferencvaroša (4:0) u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope. Iako je turski tim eliminisan ukupnim rezultatom 5:0, glavna tema svetskih medija nije samo rezultat, već reakcija prve zvezde tima, Mohameda Salaha.

U trenucima kada su navijači razočarani, a kritike pljušte sa svih strana, Salah se oglasio na svojim društvenim mrežama porukom koja je izazvala oduševljenje i dobila ogroman aplauz javnosti.

- Trabzonspor je moj klub - jasno je poručio Egipćanin, a zatim dodao:

- Ništa u mojoj karijeri nije bilo lako. Teške noći i razočaranja su sastavni deo fudbala, a ja sam naučio da ih pretvorim u motivaciju i trofeje. Trabzonspor je moj klub i ja sam deo ovog projekta, kako fizički, tako i psihički. Ono što se desilo sinoć to neće promeniti. Znam da su očekivanja velika i svesrdno verujem da možemo i da ćemo ostvariti ciljeve. 'Došao sam ovde da pobedim' za mene nije samo slogan".

Trabzon će svoju evropsku priču nastaviti u grupnoj fazi Lige konferencija, a u grupnoj fazi gostovaće Crvenoj zvezdi.

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