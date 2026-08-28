Trabzon izvukao Zvezdu u Ligi konferencije, a Turci bruje o Salahovoj izjavi: "Ono što se desilo..."

Morao je da se oglasi na društvenim mrežama posle debakla

Foto Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra

Fudbalska javnost u Turskoj, ali i širom Evrope, ostala je u šoku nakon ubedljivog poraza Trabzonspora od Ferencvaroša (4:0) u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope. Iako je turski tim eliminisan ukupnim rezultatom 5:0, glavna tema svetskih medija nije samo rezultat, već reakcija prve zvezde tima, Mohameda Salaha.

U trenucima kada su navijači razočarani, a kritike pljušte sa svih strana, Salah se oglasio na svojim društvenim mrežama porukom koja je izazvala oduševljenje i dobila ogroman aplauz javnosti.

- Trabzonspor je moj klub - jasno je poručio Egipćanin, a zatim dodao:

- Ništa u mojoj karijeri nije bilo lako. Teške noći i razočaranja su sastavni deo fudbala, a ja sam naučio da ih pretvorim u motivaciju i trofeje. Trabzonspor je moj klub i ja sam deo ovog projekta, kako fizički, tako i psihički. Ono što se desilo sinoć to neće promeniti. Znam da su očekivanja velika i svesrdno verujem da možemo i da ćemo ostvariti ciljeve. 'Došao sam ovde da pobedim' za mene nije samo slogan".

Trabzon će svoju evropsku priču nastaviti u grupnoj fazi Lige konferencija, a u grupnoj fazi gostovaće Crvenoj zvezdi.

Nothing in my career ever came easy. Bad nights and disappointments are part of football, and I have learned to turn them into motivation and into trophies.

Trabzonspor is my club, and I am part of this project, body and soul. Last night will not change that.

I know expectations… pic.twitter.com/AxPyEIrPMH — Mohamed Salah (@MoSalah) August 28, 2026