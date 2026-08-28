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Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

SRBIJA - ISLAND 20.00

DVORANA: Beogradska arena. SUDIJE: Luis Kastiljo (Španija), Valentin Olio (Francuska), Zdenko Tomasović (Slovačka).



: Dangubić, Jović, Momirov, Dobrić, Jokić, Lakić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Milutinov i Novak.

PRE UTAKMICE

18.20 - Podsetimo se šta je selektor "orlova", Dušan Alimpijević, izjavio u najavi večerašnjeg meča:

"Đurišić neće biti u sastavu. Ima istegnuće, ali zbog potencijalnog rizika on je van tima. To je momak koji je doneo lepu energiju, koji je i sebe pronašao, odradio ove pripreme na fantastičan način.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ljudi su svesni da je Island dobio i Italiju i Litvaniju. To je ekipa koja postiže veliki broj poena. Ako pustite ovu ekipu da uđe u ritam, može da se desi Italija i Litvanija. Oni su profesionalci, puni odgovornosti, ne razmišljamo o Italiji.

Island je ekipa koja gaji specifičnu košarku koja odgovara modelima savremene košarke, sa dosta igre u otvorenom prostoru. Glavni zadatak će biti da zaustavimo njihov napad u početku... traže šuteve, šutiraju dosta trojki. Ako treba da ih opišemo u dve karakteristike to su rani napad i šut za tri poena. Ako to uspemo da zaustavimo, ne bi trebalo da imamo poteškoća.", rekao je Alimpijević.

UVOD

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja put ka Svetskom prvenstvu, koje se igra naredne godine u Kataru.

Posle osvojenog drugog mesta u preliminarnoj fazi, iza Turske, "orlovi" predvođeni kapitenom Nikolom Jokićem, startuju u drugoj rundi, gde će u novoformiranoj grupi J igrati protiv Islanda, Italije i Litvanije, a tu su i stari znanci Turska i Bosna i Hercegovina.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prvi rival su "ribari" sa Islanda, a tri dana kasnije izabranici Dušana Alimpijevića sastaju se protiv Italije u Pezaru (31. avgusta).

Potom će u "novembarskom prozoru" gostovati Litvaniji (26.11.), dok tri dana posle toga u Beograd stižu Italijani. Kvalifikacije se zaključuju u februaru i martu naredne godine, mečevima na Islandu (26.2.) i prvog marta u Areni protiv baltičke selekcije.

Srbija se uoči ovog susreta nalazi na trećem mestu grupe J sa učinkom 4-2. Ispred nje su Turska sa 6-0 i Italija sa 5-1, dok Litvanija i Island imaju po 3-3, a Bosna i Hercegovina 2-4. Tri najbolje reprezentacije iz grupe izboriće plasman na Mundobasket.

Standings provided by Sofascore

Što se tiče večerašnjeg duela, selektor Alimpijević je ostao bez povređenog Nikole Đurišića, koga je zamenio povratnik u nacionalni tim Dejan Davidovac. Košarkaš Zvezde nije putovao u Francusku zbog blaže povrede, ali je sada ponovo na raspolaganju stručnom štabu.

Kada je reč o današnjem rivalu, Srbija je sa Islanđanima samo tri puta igrala u prošlosti i ima maksimalnih 3-0. Poslednji put su se "orlovi" i "ribari" sreli na Evropskom prvenstvu pre 11 godina. Naša selekcija je bila ubedljiva sa 29 razlike i trijumfovala 93:64, iz te ekipe u sadašnjoj generaciji je samo Nikola Milutinov.

U međuvremenu je Alimpijevićev tim imao dve jake provere u prijateljskim mečevima protiv Francuske, koju su tesno pobedili u Beogradu, a u Orleanu bili poraženi košem u poslednjoj sekundi, iako su gubili čak 19 poena razlike.

Nasuprot Srbiji, Island je u poslednja tri meča slavio protiv Velike Britanije (88:86), a ubedljivo poražen od Italije (83:102) i Litvanije (82:99).

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