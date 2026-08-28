Kraj nagađanja o Partizanu: Stevan Jovetić potpisao!
Crnogorski vezista konačno prelomio.
Prethodnih dana pominjalo se da bi Stevan Jovetić mogao da se vrati u Partizan, ali ne kao fudbaler, već na nekoj od funkcija u sportskom sektoru.
To se, međutim, neće desiti, jer kako prenose kiparski mediji, iskusni vezista je odlučio da prihvati ponudu kiparskog AEL iz Limasola i od potpisa ga dele samo lekarske pregledi.
Dok je nastupao za Omoniju, Jovetić je upisao 66 utakmica i postigao je 17 golova.
Iza sebe ima i jako bogatu karijeru, iz Titograda je stigao u Partizan, koji ga je prodao 2008. godine u Fiorentinu za 8.000.000 evra. Kasnije je igrao za Mančester siti, Inter, Sevilju, Monako, Hertu i Olimpijakos.
U blistavoj karijeri je skupio i 91 nastup za reprezentaciju Crne Gore i 37 puta bio strelac.
Tokom leta pretprošle godine je stigao u Omoniju iz Nikozije kao slobodan igrač, ostao je dve godine u ovom klubu i ovog leta mu je istekao ugovor.
Trenirao je jedno vreme sa Arsenalom iz Tivta, dok su se i pojedine crnogorske ekipe interesovale za njega.
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