Japanac predstavljen na Marakani: Razvio Zvezdin šal, pa poručio ovo!

Crveno-beli rešili pitanje u defanzivi, dolaskom iskusnog defanzivca.

FOTO: FK Crvena zvezda

Japanski fudbaler Juta Nakajama novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub.

Nakajama (29) je sa Crvenom zvezdom potpisao trogodišnji ugovor, uz opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu i zadužio dres sa brojem tri.

"Zaista sam srećan što sam ovde i što sam deo tima sa velikom istorijom. Imao sam veliku želju da se ponovo vratim u Evropu. Crvena zvezda mi je ponudila ugovor pre nekoliko dana i odmah sam odlučio da dođem", rekao je Nakajama.

On je naveo da može da igra na više pozicija u timu, na mestu levog beka i štopera.

"Mogu da igram na više pozicija jer mislim da sam veoma inteligentan igrač i da imam dobar osećaj za igru sa loptom. Zato ću se truditi da pokažem svoje kvalitete pred navijačima i da ih osvojim svojim igrama", izjavio je novi fudbaler Crvene zvezde.

Nakajama je istakao da sa beogradski klubom želi da osvoji domaće prvenstvo i Kup.

"Nažalost, ekipa nije uspela da se plasira u Ligu šampiona ili Ligu Evrope, ali ćemo igrati u Ligi konferencije. Daću 100 odsto za ekipu ove sezone, a sledeće godine pokušaćemo da izborimo plasman u Ligu šampiona i ostvarimo velike rezultate", poručio je japanski fudbaler.

Nakajama je rođen 16. februara 1997. godine u gradu Rjugasaki, u Japanu, gde je i napravio prve fudbalske korake.

Karijeru je započeo u Kašiva Rejsolu, a igrao je još i za Cvole, Hadersfild i Mačidu.

On je za reprezentaciju Japana odigrao 22 utakmice.

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