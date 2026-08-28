SINIŠA MALI DAO ZAVRŠNU REČ U SKUPŠTINI: Usvajanjem zakona nastavlja se rast i razvoj Srbije
PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali pozvao je danas u Skupštini Srbije, na kraju rasprave po amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, poslanike da glasaju za predložena zakonska rešenja kako bi se nastavio rast i razvoj zemlje, koja je, kako je naveo, uprkos svim izazovima jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.
- Želim da još jednom napomenem, s obzirom na zakone koji su danas pred vama, ako ih usvojite, a nadam se da hoćete, da će 14. septembra svi građani, oni kojima je potrebna naša podrška i naša pomoć, dakle naši penzioneri, oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć, oni koji primaju dečiji dodatak, kao i naši borci, dobiti jednokratnu pomoć od svoje države, a od 22. do 25. septembra isplatićemo svim punoletnim građanima Srbije jednokratnu naknadu od 6. 000 dinara - naveo je Mali.
Naveo je da država, između ostalog, kroz jednokratnu pomoć građanima, pokazuje snagu javnih finansija, ali da se na taj način dokazuje i da se rast i napredak Srbije ne zaustavlja.
Izrazio je zahvalnost građanima Srbije prevashodno na poverenju koje su dali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću imajući u vidu da je u proteklih godinu i po dana Srbija pod nezapamćenim napadima i spolja i iznutra.
- Mislim da smo svi bili svedoci neviđene mržnje i nasilja od strane blokadera tokom prošle godine; nastavilo se to i tokom ove godine, ali rećiću vam jednu stvar: umesto njihove mržnje, mi smo im ponudili i ljubav i toleranciju. Umesto njihovog nasilja, mi smo im ponudili mir, stabilnost i ruku pomirenja. Umesto njihovog rušenja i nerada, mi smo njima ponudili rad, nove investicije, napredak i razvoj Srbije. I većinska Srbija to je prihvatila - naglasio je Mali.
Dodao je da smo svi danas svedoci da je Srbija, uprkos izazovima jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.
- Nama su plate nikada veće, penzije nikada veće, raste nam i minimalna zarada, stopa nezaposlenosti nikada manja. Prvi put u istoriji smo zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom i to je, poštovani građani Srbije, uspeh svih vas - poručio je Mali.
Poslanici će u ponedeljak glasati o 59 tačaka dnevnog reda.
(Tanjug)
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