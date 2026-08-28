"JA KAO MALO DETE, BAŠ SAM SREĆAN" Predsednik Vučić najavio dalju primenu robota
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u poseti Lipničkom Šoru, Mačvanski okrug najavio dalju primenu robota, ocenivši da je ono što je trenutno prikazano tek početak.
- Sutra velika stvar. Roboti, ja kao malo dete. To je tek početak, a tek kad budu napravile velike fabrike u Inđiji, onda će sve biti drugačije, biće čudo. Za neki dan ćemo da vam pokažemo nešto da se iznenadite, za šta smo upotrebili robote. Ovi roboti će da zaposle ljude ovde, dobiće posao.Zamenićemo deo ljudi sa robotima, da nam ne ginu vojnici. Baš sam srećan - rekao je Vučić.
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