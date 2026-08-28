ŠEST MEDALJA ZA BOKSERE U TARANTU: Pižurica i Kuluhova osvojili srebro, srpski borci nadmašili uspeh iz Orana!

Fenomenalan rezultat naših boksera na Mediteranskim igrama.

Foto: SBS

Bokserski reprezentativci Srbije završili su nastup na Mediteranskim igrama u Tarantu sa šest osvojenih medalja, od kojih su dve srebrne.

Marko Pižurica i Kristina Kuluhova plasirali su se u finala svojih kategorija i borili se za najsjajnija odličja, ali su na kraju oboje osvojili srebrne medalje.

Marko Pižurica, u kategoriji do 90 kilograma, u finalnom meču sastao se sa reprezentativcem Španije Emanuelom Rejesom Pla, osvajačem bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Posle velike borbe, srpskom reprezentativcu pripalo je srebrno odličje.

Do srebra je stigla i Kristina Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma. Srpska reprezentativka je do finala stigla pobedom nad Francuskinjom Stelin Grosi, dok je u borbi za zlato pružila snažan otpor, ali je takmičenje završila kao vicešampionka Mediteranskih igara.

Pored dve srebrne medalje, Srbiji su u Tarantu pripale i četiri bronze. Bronzana odličja osvojili su Sara Ćirković u kategoriji do 54 kilograma, Artur Ngapetjan do 55 kilograma, Dimitrij Gorbenko do 65 kilograma i Nikolina Gajić do 70 kilograma.

Foto: SBS/M. Marković

Sara Ćirković zaustavljena je u polufinalu od domaće reprezentativke Sirine Čarabi, dok su Ngapetjan, Gorbenko i Gajić svoje polufinalne mečeve završili porazima od predstavnika Francuske, Tunisa i Francuske.

Bokserska reprezentacija Srbije tako je u Tarantu osvojila ukupno šest medalja – dve srebrne i četiri bronzane, čime je značajno nadmašen učinak sa prethodnih Mediteranskih igara, održanih 2022. godine u Oranu.

Podsetimo, Srbija je u Oranu osvojila dve medalje u boksu. Vladimir Mirončikov tada je osvojio zlato u kategoriji do 81 kilograma, dok je Omer Ametović osvojio bronzu do 51 kilograma.

Rezultati iz Taranta potvrđuju uspešan nastup srpskih boksera na Mediteranskim igrama i predstavljaju još jedan značajan uspeh srpskog boksa na međunarodnoj sceni.

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