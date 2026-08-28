Ostali sportovi

ŠEST MEDALJA ZA BOKSERE U TARANTU: Pižurica i Kuluhova osvojili srebro, srpski borci nadmašili uspeh iz Orana!

Новости онлајн/С.С.

28. 08. 2026. u 16:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fenomenalan rezultat naših boksera na Mediteranskim igrama.

ШЕСТ МЕДАЉА ЗА БОКСЕРЕ У ТАРАНТУ: Пижурица и Кулухова освојили сребро, српски борци надмашили успех из Орана!

Foto: SBS

Bokserski reprezentativci Srbije završili su nastup na Mediteranskim igrama u Tarantu sa šest osvojenih medalja, od kojih su dve srebrne.

Marko Pižurica i Kristina Kuluhova plasirali su se u finala svojih kategorija i borili se za najsjajnija odličja, ali su na kraju oboje osvojili srebrne medalje.

Marko Pižurica, u kategoriji do 90 kilograma, u finalnom meču sastao se sa reprezentativcem Španije Emanuelom Rejesom Pla, osvajačem bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Posle velike borbe, srpskom reprezentativcu pripalo je srebrno odličje.

Do srebra je stigla i Kristina Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma. Srpska reprezentativka je do finala stigla pobedom nad Francuskinjom Stelin Grosi, dok je u borbi za zlato pružila snažan otpor, ali je takmičenje završila kao vicešampionka Mediteranskih igara.

Pored dve srebrne medalje, Srbiji su u Tarantu pripale i četiri bronze. Bronzana odličja osvojili su Sara Ćirković u kategoriji do 54 kilograma, Artur Ngapetjan do 55 kilograma, Dimitrij Gorbenko do 65 kilograma i Nikolina Gajić do 70 kilograma.

Foto: SBS/M. Marković

Sara Ćirković zaustavljena je u polufinalu od domaće reprezentativke Sirine Čarabi, dok su Ngapetjan, Gorbenko i Gajić svoje polufinalne mečeve završili porazima od predstavnika Francuske, Tunisa i Francuske.

Bokserska reprezentacija Srbije tako je u Tarantu osvojila ukupno šest medalja – dve srebrne i četiri bronzane, čime je značajno nadmašen učinak sa prethodnih Mediteranskih igara, održanih 2022. godine u Oranu.

Podsetimo, Srbija je u Oranu osvojila dve medalje u boksu. Vladimir Mirončikov tada je osvojio zlato u kategoriji do 81 kilograma, dok je Omer Ametović osvojio bronzu do 51 kilograma.

Rezultati iz Taranta potvrđuju uspešan nastup srpskih boksera na Mediteranskim igrama i predstavljaju još jedan značajan uspeh srpskog boksa na međunarodnoj sceni.

BONUS VIDEO: MLADIĆ IZ BEOGRADA SVUDA UZ SRBIJU: Filip sa urnebesnom majicom pruža podršku ''orlovima'' i u Lilu 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STAN JE TOLIKO VELIKI DA SE DOZIVAMO TELEFONIMA Neda živi u suvom luksuzu, poseduje čak 3 nekretnine u Beogradu i još 3 u susednim zemljama

"STAN JE TOLIKO VELIKI DA SE DOZIVAMO TELEFONIMA" Neda živi u suvom luksuzu, poseduje čak 3 nekretnine u Beogradu i još 3 u susednim zemljama