ŠEST MEDALJA ZA BOKSERE U TARANTU: Pižurica i Kuluhova osvojili srebro, srpski borci nadmašili uspeh iz Orana!
Fenomenalan rezultat naših boksera na Mediteranskim igrama.
Bokserski reprezentativci Srbije završili su nastup na Mediteranskim igrama u Tarantu sa šest osvojenih medalja, od kojih su dve srebrne.
Marko Pižurica i Kristina Kuluhova plasirali su se u finala svojih kategorija i borili se za najsjajnija odličja, ali su na kraju oboje osvojili srebrne medalje.
Marko Pižurica, u kategoriji do 90 kilograma, u finalnom meču sastao se sa reprezentativcem Španije Emanuelom Rejesom Pla, osvajačem bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Posle velike borbe, srpskom reprezentativcu pripalo je srebrno odličje.
Do srebra je stigla i Kristina Kuluhova u kategoriji do 60 kilograma. Srpska reprezentativka je do finala stigla pobedom nad Francuskinjom Stelin Grosi, dok je u borbi za zlato pružila snažan otpor, ali je takmičenje završila kao vicešampionka Mediteranskih igara.
Pored dve srebrne medalje, Srbiji su u Tarantu pripale i četiri bronze. Bronzana odličja osvojili su Sara Ćirković u kategoriji do 54 kilograma, Artur Ngapetjan do 55 kilograma, Dimitrij Gorbenko do 65 kilograma i Nikolina Gajić do 70 kilograma.
Sara Ćirković zaustavljena je u polufinalu od domaće reprezentativke Sirine Čarabi, dok su Ngapetjan, Gorbenko i Gajić svoje polufinalne mečeve završili porazima od predstavnika Francuske, Tunisa i Francuske.
Bokserska reprezentacija Srbije tako je u Tarantu osvojila ukupno šest medalja – dve srebrne i četiri bronzane, čime je značajno nadmašen učinak sa prethodnih Mediteranskih igara, održanih 2022. godine u Oranu.
Podsetimo, Srbija je u Oranu osvojila dve medalje u boksu. Vladimir Mirončikov tada je osvojio zlato u kategoriji do 81 kilograma, dok je Omer Ametović osvojio bronzu do 51 kilograma.
Rezultati iz Taranta potvrđuju uspešan nastup srpskih boksera na Mediteranskim igrama i predstavljaju još jedan značajan uspeh srpskog boksa na međunarodnoj sceni.
BONUS VIDEO: MLADIĆ IZ BEOGRADA SVUDA UZ SRBIJU: Filip sa urnebesnom majicom pruža podršku ''orlovima'' i u Lilu
Preporučujemo
Gotovo je! Partizan precrtao Zubairua
28. 08. 2026. u 13:10
SALAH STIŽE NA MARAKANU: Zvezda saznala rivale u Ligi konferencije
28. 08. 2026. u 12:12 >> 12:56
"Ja ne znam koji fudbal mi igramo!" Partizan raspametio Špance, Čumić sve otkrio
28. 08. 2026. u 12:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)