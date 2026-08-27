GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić
NEKADAŠNjI predsednik Srbije Boris Tadić pobedonosno je 26. maja 2011. godine medijima saopštio da je teško bolesni general Ratko Mladić uhapšen i da će biti isporučen Haškom tribunalu.
On se javnosti obratio na srpskom i engleskom jeziku.
- U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić u akciji koju su izvele koordinisano Bezbednosno-informativna agencija i Služba za otkrivanje ratnih zločina - rekao je Boris Tadić na konferenciji za medije.
Boris Tadić je tada, pre više od 10 godina, rekao da "su sva vrata otvorena za ulazak Srbije u EU".
- Pokazali smo da želimo u Evropu i da želimo da podignemo svoj kredibilitet u međunarodnoj javnosti - rekao je Tadić i istakao da je otvorena nova stranica istorije, koja podrazumeva izgradnju novih odnosa u regionu jugoistočne Evrope.
Ratko Mladić je uhapšen teško bolestan, pošto je imao nekoliko moždanih udara. Sa sobom je u pritvor poneo gomilu lekova, do kojih je dolazio kako se snalazio uz pomoć prijatelja, s obzirom na to da nije mogao da ide kod lekara. Tadašnji ministar policije Ivica Dačić izjavio je čak i da je Ratko Mladić bio gladan.
Iako je Mladić bio teško bolestan, što je priznao i sam ministar policije, država je ipak izručila generala Haškom tribunalu.
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