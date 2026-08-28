SVETSKE KRALJICE PADELA POKORILE BEOGRAD: Srpkinje pružile snažan otpor elitnim šampionkama
Međutim, aplauzi su jedino što su dobile
Ženski deo turnira „FIP Gold Belgrade 2026“ doneo je vrhunski padel na beogradsku obalu, ali i surovu realnost profesionalnog sporta za domaće takmičarke koje su imale priliku da odmere snage sa samim svetskim vrhom.
Najveća zvezda turnira, legendarna Alehandra Salazar, koja nastupa u paru sa Aranzom Osoro, demonstrirala je silu u prvom kolu protiv srpskog dubla Stojačić - Novčić, pobedivši bez izgubljenog gema (6:0, 6:0). Ipak, publika je gromoglasnim aplauzom nagradila naše devojke koje su imale priliku da stanu na crtu jednoj od najboljih igračica u istoriji ovog sporta. Salazar i Osoro su i u osmini finala nastavile u istom ritmu, savladavši par Markez-Rodrigez (6:1, 6:1), čime su istakle najozbiljniju kandidaturu za tron.
Pored tandema Stojačić-Novčić, beogradska publika bodrila je još nekoliko domaćih parova. Jovanović i Araus pružile su solidan otpor dublu Salimova-Canelas, ali su poražene sa 6:3, 6:2.
Veliku borbenost pokazale su i Todorović i Mirosavljević, koje su nastupile sa specijalnom pozivnicom, kao i parovi Milutinović-Inđin, Gajić-Bang i Golubović-Samardžić. Iako su rezultatski bili u podređenom položaju, učešće na turniru ovog ranga (FIP Gold) predstavlja istorijski korak za razvoj srpskog ženskog padela.
Najveću dramu dana priredile su šeste nositeljke, Borero i Navaro, koje su se "vratile iz mrtvih" protiv francusko-španske kombinacije Tuli-Klaska. Nakon izgubljenog prvog seta, uspele su da preokrenu meč u trileru koji je trajao preko dva sata (5:7, 7:5, 6:4). Takođe, treći nosioci Kastelo i Talavan su morale da igraju tri seta protiv žilavog para Ordonez-Portilja kako bi osigurale plasman u četvrtfinale.
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