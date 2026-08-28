Sve je završeno: Bivši miljenik "delija" potpisao za slavni klub!

Karijeru nastavlja u otadžbini.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Brazilski fudbaler Bruno Duarte prešao je iz Crvene zvezde u Vasko da Gamu, saopštio je danas klub iz Rio de Žaneira.

Duarte (30) je sa Vaskom potpisao ugovor do decembra 2028. godine.

"Dolazim spreman i željan da pomognem Vasku tako što ću doprineti sa što više golova i asistencija. Radim na tome da postižem golove i nameštam ih - to je ono za šta napadač živi, u kom god klubu da igra", rekao je Duarte.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Brazilski fudbaler je bio član Crvene zvezde od 2024. godine, a za beogradski klub je odigrao 98 utakmica na kojima je zabeležio 42 gola i 14 asistencija.

On je tokom karijere igrao u Portugezi, Lavovu, Vitoriji Gimaraeš, Damaku i Farenseu.

Vasko se nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli brazilskog prvenstva sa 22 boda.