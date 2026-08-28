Sve je završeno: Bivši miljenik "delija" potpisao za slavni klub!
Karijeru nastavlja u otadžbini.
Brazilski fudbaler Bruno Duarte prešao je iz Crvene zvezde u Vasko da Gamu, saopštio je danas klub iz Rio de Žaneira.
Duarte (30) je sa Vaskom potpisao ugovor do decembra 2028. godine.
"Dolazim spreman i željan da pomognem Vasku tako što ću doprineti sa što više golova i asistencija. Radim na tome da postižem golove i nameštam ih - to je ono za šta napadač živi, u kom god klubu da igra", rekao je Duarte.
Brazilski fudbaler je bio član Crvene zvezde od 2024. godine, a za beogradski klub je odigrao 98 utakmica na kojima je zabeležio 42 gola i 14 asistencija.
On je tokom karijere igrao u Portugezi, Lavovu, Vitoriji Gimaraeš, Damaku i Farenseu.
Vasko se nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli brazilskog prvenstva sa 22 boda.
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