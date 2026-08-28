SVE SE MENJA? Kremlj se oglasio o novoj rundi pregovora Rusije, SAD i Ukrajine
MOSKVA nema direktne informacije da bi se pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine mogli nastaviti u septembru, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
- Nemamo direktne informacije o tome. Video sam i ove izjave u medijima, ali ne mogu ništa konkretno da kažem o tome - rekao je Ušakov na brifingu.
Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da su uslovi Moskve za obustavljanje borbenih dejstava izneti pre dve godine i da sukob može odmah da bude okončan ukoliko Kijev donese odgovarajuću odluku.
Kako je prethodno ukazao Peskov, poseta šefa CIA Džona Retklifa Moskvi povezana je sa kontaktima između specijalnih službi.
On je napomenuo i da nije bilo sastanka Retklifa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Američki predsednik Donald Tramp je poručio i da Sjedinjene Američke Države žele okončanje sukoba u Ukrajini, ali da je poseta šefa CIA bila rutinska aktivnost.
(Sputnjik)
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