Fudbal

Šta će reći "grobari"? Srpski reprezentativac potpisao za Partizanovog dželata!

Новости онлајн/С.С.

28. 08. 2026. u 18:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Hetafe posle utakmice u Humskoj pojačao vezni red.

Шта ће рећи гробари? Српски репрезентативац потписао за Партизановог џелата!

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Fudbaleri Hetafea izbacili su Partizan iz plej-ofa Lige konferencija, a samo dan kasnije doveli veliko pojačanje! 

Naime, srpski reprezentativac i doskorašnji kapiten Sevilje, Nemanja Gudelj je dogovorio saradnju sa klubom iz madridskog predgrađa!

Iskusni vezista je dugo vagao gde će nastaviti karijeru, na kraju je odlučio da ostane u Španiju, samo što će Andaluziju zameniti boravkom u Madridu, potvrdio je uvek dobro obavešteni fudbalski insajder Fabricio Romano.

Gudelju je istekao ugovor u Sevilji, pominjao se i kao potencijalni novajlija Crvene zvezde, ali je izabrao ekipu koja je izbacila Partizan iz kvalifikacija za najmlađe UEFA takmičenje.

Srbin je prethodnih sedam godina branio boje najtrofejnijeg kluba Lige Evrope (nekadašnjeg UEFA kupa), gde je stigao iz Kine. Trenirao je se ekipama nižeg ranga u ovoj državi, pominjalo se da bi mogao u MLS, ali je na kraju doneo odluku da ostane u Španiji.

Još uvek nema informacija oko visine i "težine" ugovora, ali - čini se da je to to i da će on postati novi fudbaler Partizanovog dželata.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UDARIO JE DEČAKA U POTILJAK, NAKON ČEGA JE PREMINUO Jezivi detalji - Veljko ponovo u ringu, Cecu ne želi u publici

"UDARIO JE DEČAKA U POTILjAK, NAKON ČEGA JE PREMINUO" Jezivi detalji - Veljko ponovo u ringu, Cecu ne želi u publici