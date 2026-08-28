Šta će reći "grobari"? Srpski reprezentativac potpisao za Partizanovog dželata!
Hetafe posle utakmice u Humskoj pojačao vezni red.
Fudbaleri Hetafea izbacili su Partizan iz plej-ofa Lige konferencija, a samo dan kasnije doveli veliko pojačanje!
Naime, srpski reprezentativac i doskorašnji kapiten Sevilje, Nemanja Gudelj je dogovorio saradnju sa klubom iz madridskog predgrađa!
Iskusni vezista je dugo vagao gde će nastaviti karijeru, na kraju je odlučio da ostane u Španiju, samo što će Andaluziju zameniti boravkom u Madridu, potvrdio je uvek dobro obavešteni fudbalski insajder Fabricio Romano.
Gudelju je istekao ugovor u Sevilji, pominjao se i kao potencijalni novajlija Crvene zvezde, ali je izabrao ekipu koja je izbacila Partizan iz kvalifikacija za najmlađe UEFA takmičenje.
Srbin je prethodnih sedam godina branio boje najtrofejnijeg kluba Lige Evrope (nekadašnjeg UEFA kupa), gde je stigao iz Kine. Trenirao je se ekipama nižeg ranga u ovoj državi, pominjalo se da bi mogao u MLS, ali je na kraju doneo odluku da ostane u Španiji.
Još uvek nema informacija oko visine i "težine" ugovora, ali - čini se da je to to i da će on postati novi fudbaler Partizanovog dželata.
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