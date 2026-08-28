Šta će reći "grobari"? Srpski reprezentativac potpisao za Partizanovog dželata!

Hetafe posle utakmice u Humskoj pojačao vezni red.

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Fudbaleri Hetafea izbacili su Partizan iz plej-ofa Lige konferencija, a samo dan kasnije doveli veliko pojačanje!

Naime, srpski reprezentativac i doskorašnji kapiten Sevilje, Nemanja Gudelj je dogovorio saradnju sa klubom iz madridskog predgrađa!

Iskusni vezista je dugo vagao gde će nastaviti karijeru, na kraju je odlučio da ostane u Španiju, samo što će Andaluziju zameniti boravkom u Madridu, potvrdio je uvek dobro obavešteni fudbalski insajder Fabricio Romano.

Gudelju je istekao ugovor u Sevilji, pominjao se i kao potencijalni novajlija Crvene zvezde, ali je izabrao ekipu koja je izbacila Partizan iz kvalifikacija za najmlađe UEFA takmičenje.

⚪️🔵🇷🇸 Nemanja Gudelj, closing in on Getafe move as free agent with agreement now at final stages. pic.twitter.com/XseFQAGmHi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Srbin je prethodnih sedam godina branio boje najtrofejnijeg kluba Lige Evrope (nekadašnjeg UEFA kupa), gde je stigao iz Kine. Trenirao je se ekipama nižeg ranga u ovoj državi, pominjalo se da bi mogao u MLS, ali je na kraju doneo odluku da ostane u Španiji.

Još uvek nema informacija oko visine i "težine" ugovora, ali - čini se da je to to i da će on postati novi fudbaler Partizanovog dželata.

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