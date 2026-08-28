Košarka

Real doveo dvostrukog NBA šampiona

M.M.

28. 08. 2026. u 16:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ima 31 godinu i osvajao je prsten sa Voriorsima

Реал довео двоструког НБА шампиона

Foto: Instagram/dameology

Košarkaški klub Real zvanično je potvrdio da je u Madrid stigao američki centar Demijan Džons. Iskusni 31-godišnji košarkaš potpisao je ugovor sa "kraljevskim klubom" koji će važiti do juna 2027. godine.

Džons u prestonicu Španije stiže sa impresivnom biografijom iz najjače lige sveta. Tokom devetogodišnje NBA karijere odigrao je 293 utakmice, a najdublji trag ostavio je u Golden Stejt Voriorsima, sa kojima je osvojio dve šampionske titule (2017. i 2018. godine).

Pored "Ratnika", ovaj 213 centimetara visoki centar nastupao je i za Atlantu, Sakramento, Finiks, Los Anđeles Lejkerse, Jutu i Klivlend. U NBA ligi je prosečno beležio 4,9 poena i 3,1 skok po meču, uz izuzetno visok procenat šuta iz igre od 66 odsto.

U Madrid dolazi iz portorikanske ekipe Bajamon Kaubojs, kojoj je pomogao da osvoji titulu šampiona tamošnje lige. U Portoriku je dominirao pod koševima sa prosekom od 13 poena, 5,7 skokova i čak 2,5 blokada po utakmici.

Dolazak Džonsa predstavlja značajno pojačanje za centarsku liniju Reala, posebno u pogledu defanzive i zaštite obruča.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA TRIBINA ODJEKIVALO DUČE, DUČE! Musolinijev praunuk debitovao za Lacio - ranije skandal zbog fašističkog pozdrava posle datog gola

SA TRIBINA ODJEKIVALO "DUČE, DUČE!" Musolinijev praunuk debitovao za Lacio - ranije skandal zbog fašističkog pozdrava posle datog gola