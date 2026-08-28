Real doveo dvostrukog NBA šampiona
Ima 31 godinu i osvajao je prsten sa Voriorsima
Košarkaški klub Real zvanično je potvrdio da je u Madrid stigao američki centar Demijan Džons. Iskusni 31-godišnji košarkaš potpisao je ugovor sa "kraljevskim klubom" koji će važiti do juna 2027. godine.
Džons u prestonicu Španije stiže sa impresivnom biografijom iz najjače lige sveta. Tokom devetogodišnje NBA karijere odigrao je 293 utakmice, a najdublji trag ostavio je u Golden Stejt Voriorsima, sa kojima je osvojio dve šampionske titule (2017. i 2018. godine).
Pored "Ratnika", ovaj 213 centimetara visoki centar nastupao je i za Atlantu, Sakramento, Finiks, Los Anđeles Lejkerse, Jutu i Klivlend. U NBA ligi je prosečno beležio 4,9 poena i 3,1 skok po meču, uz izuzetno visok procenat šuta iz igre od 66 odsto.
U Madrid dolazi iz portorikanske ekipe Bajamon Kaubojs, kojoj je pomogao da osvoji titulu šampiona tamošnje lige. U Portoriku je dominirao pod koševima sa prosekom od 13 poena, 5,7 skokova i čak 2,5 blokada po utakmici.
Dolazak Džonsa predstavlja značajno pojačanje za centarsku liniju Reala, posebno u pogledu defanzive i zaštite obruča.
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